Cruzeiro e Athletico-PR fecham ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra argentinos

A série de jogos de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana termina nesta quinta-feira com três partidas, com dois times brasileiros em ação. Cruzeiro e Athletico buscam bons resultados contra adversários argentinos: Boca Juniors e Belgrano, respectivamente.

O Cruzeiro foi líder do Grupo B com 12 pontos na primeira fase e faz o primeiro jogo com o Boca Juniors na La Bombonera, em Buenos Aires, às 21h30. Apesar de não vencer os dois últimos jogos do Brasileirão, os mineiros estão em boa situação, em sexto com 36 pontos. Já o Boca Juniors ficou em segundo no grupo que tinha o Fortaleza e precisou eliminar o Independiente del Valle nos playoffs para chegar às oitavas.

O Athletico entra em campo um pouco antes contra o Belgrano, às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Em oitavo no Brasileirão, com 29 pontos, os paranaenses também avançaram às quartas da Copa do Brasil.

Na primeira fase do torneio continental, o time ficou em segundo e precisou enfrentar o Cerro Porteño-PAR nos playoffs, com empate por 1 a 1 fora e vitória por 2 a 1 em casa. Já o Belgrano foi primeiro colocado em grupo que tinha o Internacional.

Também às 19h, Libertad-PAR e Sportivo Ameliano-PAR fazem duelo nacional. Terceiro em seu grupo na Libertadores, o Libertad eliminou o Universidad de Quito-EQU nos playoffs para chegar às oitavas. Já o Sportivo Ameliano foi o primeiro colocado na primeira fase, justamente na chave do Athletico.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Athletico x Belgrano-ARG

Libertad-PAR x Sportivo Ameliano-PAR

21h30

Cruzeiro x Boca Juniors-ARG