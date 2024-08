Flamengo enfrenta Bolívar para tentar encaminhar vaga nas quartas de final da Copa Libertadores

Um dos favoritos ao título, o Flamengo continua a busca pelo tetracampeonato da Copa Libertadores diante do Bolívar-BOL nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das oitavas de final. O objetivo é já definir o resultado, vencer com uma boa vantagem de gols, para poder atuar com mais tranquilidade na altitude de La Paz no duelo de volta.

O Flamengo faz o primeiro jogo em casa, porque acabou ficando em segundo lugar do Grupo E, com dez pontos, curiosamente, atrás do Bolívar, que terminou na liderança, com 13. Se os resultados se repetirem, o time brasileiro estará nas quartas de final sem muitos problemas.

O primeiro jogo entre os dois aconteceu na altitude e o Flamengo perdeu por 2 a 1. No Rio de Janeiro, no entanto, foi um massacre. Os comandados de Tite venceram com uma goleada por 4 a 0. O time boliviano, inclusive, só venceu uma partida fora de casa, contra o Palestino, no Chile. Na ocasião, goleou por 4 a 0.

O time rubro-negro já fez quatro confrontos em casa contra times bolivianos e o saldo é extremamente positivo, com três vitórias e um empate, incluindo uma goleada por 7 a 1 sobre o Blooming, em 1983.

O técnico Tite terá dois desfalques importantes para o resto da temporada. O lateral-esquerdo Viña e o atacante Éverton Cebolinha estão lesionados e devem voltar apenas no próximo ano. O atacante Bruno Henrique está suspenso, o que abre espaço para o retorno de Luiz Araújo entre os titulares.

Como precisa definir a classificação no Maracanã, Tite deve colocar em campo o Flamengo de forma ofensiva, com apenas Erick Pulgar como volante de proteção. Gerson deve atuar mais como um ponta, centralizando Pedro no ataque.

"Temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo e para fazermos uma grande diferença para depois irmos jogar na altitude. A gente sempre pensa jogo a jogo. Primeiro o jogo da Libertadores e depois o clássico. Temos tempo para pensar e para a preparação", disse Rossi, lembrando que domingo acontece o jogo contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Do outro lado, o Bolívar é praticamente um time novo, já que sofreu um desmanche durante este período sem Libertadores. O lateral Saavedra, o zagueiro Ordoñez, o goleiro Andres Desábato e o artilheiro e brasileiro Chico da Costa deixaram o clube. O último foi atuar no Cerro Porteño, no Paraguai.

Mas nem tudo está perdido. O time boliviano agiu rapidamente e contratou cinco reforços. São eles: o zagueiro Anderson de Jesús, ex-Bahia, os meias Granell e Carlos Melgar, além dos atacantes Oviedo e Fábio Gomes, que sabe muito bem como enfrentar o Flamengo por já ter defendido o Vasco.

"A ideia é que o Bolívar não mude os seus planos e trate de ser protagonista. Porque de todas as maneiras, enfrentando este tipo de equipe, com uma qualidade tão grande, tão bons jogadores e tão bom trabalho, ir para se defender não é a melhor opção. Para nós, é o jogo mais importante do ano", afirmou o treinador Flávio Robatto.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOLÍVAR

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

BOLÍVAR - Lampe; Yomar Rocha, Orihuela, Quinteros e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Fábio Gomes e Pato Rodríguez. Técnico: Flávio Robatto.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).