Rivaldo aconselha Vini Jr. a seguir no Real Madrid: 'Tem o momento certo de ir para a Arábia'

Alvo do futebol árabe, o atacante brasileiro Vinicius Jr. virou o foco de muitos debates no mundo do futebol sobre sua ida, ou não, para a Liga Saudita. A proposta de salário do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) é de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões, na cotação atual) por cinco anos de contrato. Ex-meia da seleção brasileira nas Copas de 1998 e 2002, e com passagem destacada pelo Barcelona, Rivaldo, não vê com bons olhos a ida de Vini Jr. para a Arábia neste momento.

Segundo ele, o atacante revelado pelo Flamengo ainda está numa fase que tem condições de brigar em grandes competições e seguir traçando seu caminho no Real Madrid, seu atual clube e considerado um dos maiores do mundo.

"Existe o momento certo para escolher ir para a arábia, mas neste momento, na minha opinião, O Vinícius tem que continuar num clube como o Real Madrid. Pelo que está jogando, ele precisa buscar mais títulos e entrar na história do clube, pois ainda há muito tempo para poder fazer coisas boas dentro no Real Madrid. Só depois é o pensamento deve ser o de jogar na Arábia Saudita", disse em entrevista à Betfair.

Rivaldo afirma que a proposta financeira, de fato, pesa. Mas que a permanência de Vini no futebol europeu o ajudará a consolidar ainda mais a sua carreira. "Com certeza o lado financeiro balança. Principalmente pelo valor que estão querendo levar o Vini Júnior para a Arábia Saudita. Ele é um menino novo, tem muita coisa para jogar em competições fortes como a Liga dos Campeões, até mesmo dentro do Real Madrid. Isso vai ajudar a cada vez mais consolidar sua carreira e vai ganhar muito por ficar num dos maiores clubes do mundo", completa.

Além do salário bilionário, a abordagem contou com a proposta de Vini Jr. se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada na Arábia Saudita. Vale ressaltar que a candidatura do país do Oriente Médio ainda não foi oficializada, mas não há outros postulantes a receber o Mundial daqui dez anos - a Austrália, que demonstrou interesse, abandonou a corrida.

A proposta de R$ 6 bilhões em salários dividido por cinco anos tornaria Vini Jr. o atleta com o maior contrato da história de qualquer esporte. Cristiano Ronaldo recebe os mesmo 200 milhões de euros anuais, mas assinou contrato por três anos e meio. Shohei Otani, jogador de beisebol do Los Angeles Dodgers é o dono do maior salário da atualidade, na casa dos R$ 925 milhões, por dez temporadas.