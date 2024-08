Série B abre a 21ª rodada com dois duelos de equipes dentro da zona de acesso

A sexta-feira será muito importante para times do G-4, zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois dos três jogos envolvem times da parte de cima da tabela: Novorizontino x América-MG e Vila Nova x Sport.

Novorizontino e América duelam às 21h30 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Os donos da casa somam 36 pontos, em segundo lugar, enquanto os mineiros têm 33, em quarto. O time paulista chega em excelente fase. Está invicto há dez jogos, sendo seis vitórias, três delas consecutivas.

Já o adversário mineiro não perde há sete jogos, mas com apenas duas vitórias. Após cinco empates seguidos, venceu o Botafogo por 3 a 1 na última rodada.

Vila Nova e Sport, colados no G-4, duelam às 21h no Estádio Onésio Brasileiro de Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). O time pernambucano, com dois jogos a menos, está em quinto lugar com 32 pontos, há sete jogos sem perder, sendo três vitórias.

Os goianos, por outro lado, estão em queda, pois não vencem há cinco jogos, sendo duas derrotas, incluindo na última rodada, em que sofreu 2 a 0 para o Guarani.

A outra partida reúne times mais do meio da tabela e que ainda sonham com o G-4. Ponte Preta e Goiás duelam às 19h no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Os mandantes têm 27 pontos em 11º lugar, querem embalar a terceira partida sem derrota e, principalmente, a sétima vitória seguida em casa. O adversário goiano venceu o Ceará por 2 a 1 na última rodada e chegou a 28 pontos, em nono lugar, mesmo com um jogo a menos.

Confira os jogos desta sexta-feira:

19h

Ponte Preta x Goiás

21h

Vila Nova x Sport

21h30

Novorizontino x América-MG