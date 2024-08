Willian se despede do Fulham e pode se transferir para futebol da Arábia Saudita

O meia-atacante Willian, ex-Corinthians, se despediu do Fulham nesta sexta-feira após uma passagem de dois anos pelo clube inglês. O ex-jogador da seleção brasileira, de 36 anos, deve se transferir para o futebol da Arábia Saudita, de acordo com a imprensa britânica.

"Gostaria de agradecer ao Fulham por estes dois anos maravilhosos. Foi especial retornar à Premier League e fazer parte deste clube histórico e dos fãs incríveis", disse o brasileiro, em referência à liga que organiza o Campeonato Inglês. "Tive momentos incríveis e este clube sempre estará no meu coração."

Willian defendia o Fulham desde 2022, quando voltou para a Europa depois de um rápido retorno ao futebol brasileiro. Em 2021, ele havia voltado ao Corinthians, time que o formou na base, com um contrato de dois anos. Mas a passagem foi encerrada antes do previsto por conta de ameaças de torcedores que Willian vinha recebendo pelas redes sociais.

Ele rescindiu seu vínculo com o clube paulista e acertou sua volta à Inglaterra, onde já havia defendido o Chelsea e o Arsenal, este sem tanto brilho. O jogador havia assinado contrato de um ano, que veio a ser renovado na temporada passada. Desta vez, porém, o vínculo não foi estendido.

"Um agradecimento muito especial ao nosso treinador Marco Silva, que me mostrou muita fé e me deu confiança durante todo o tempo em que estivemos juntos. Desejo ao Fulham boa sorte em seus próximos desafios e espero ter a chance de apoiar o time ao vivo no futuro", declarou o brasileiro, em seu perfil nas redes sociais.

Pelo Fulham, Willian registrou 58 partidas no Campeonato Inglês, com nove gols. Segundo os jornais britânicos, seu destino agora é a Arábia Saudita. O jogador ainda não anunciou onde vai jogar nos próximos meses.

O Fulham vai abrir a nova temporada do Inglês nesta sexta-feira ao enfrentar o Manchester United, fora de casa, às 16 horas (horário de Brasília).