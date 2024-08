Venda encaminhada

O Flamengo encaminhou a venda de Fabrício Bruno para o Rennes, da França. O zagueiro assinará vínculo com os franceses por quatro anos. Após a vitória sobre o Bolívar (BOL) por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, na última quinta-feira, ele já havia confirmado a proposta na zona mista.

Os clubes já tem um acordo verbal pelo valor de 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). Além disso, o Rennes terá de pagar mais 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9 milhões) caso o defensor cumpra metas estipuladas no contrato. A informação é do jornalista Venê Casagrande.