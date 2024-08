Vascão busca fornecedor

Tentando arranjar um fornecedor de material esportivo para a próxima temporada, o Vasco mantém aberto qualquer tipo de possibilidade. O Cruz-Maltino tem contrato com a Kappa até o final desta temporada, e busca um reposicionamento dos valores discutidos com as marcas do mercado.

Além da Kappa, o Gigante da Colina faz uma espécie de processo seletivo junto a marcas importantes globais. Recentemente, a Nike fez contato com o clube e sinalizou a possibilidade de apresentar uma proposta. A japonesa Mizuno e a alemã Puma também demonstraram interesse.