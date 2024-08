Sorteio das quartas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O evento, no auditório da sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acontecerá na próxima terça-feira (20), às 15h (de Brasília).

Os embates pelas quartas de final da Copa do Brasil estão previstos para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro.

O sorteio será, assim como nas oitavas, sem separação por potes. Portanto, não há limitação de confronto. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma, no mesmo dia.

Para as quartas de final, estão classificados: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco.