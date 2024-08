Novorizontino e América-MG empatam e 'se firmam' no G-4 da Série B

O Novorizontino poderia assumir a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. O time paulista, porém, desperdiçou a chance, ao empatar por 1 a 1 com o América-MG no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 21ª rodada.

Apesar da decepção por não ser líder, o resultado não foi ruim para o Novorizontino. Em grande fase e ostentando uma invencibilidade de 11 partidas, o time paulista soma agora 37 pontos, mesmo número do líder Santos, que leva vantagem no número de vitórias: 11 a 10. O time santista ainda entrará em campo, nesta rodada, sábado diante do Avaí, na Vila Belmiro. E pode abrir a vantagem.

O América-MG sai de Novo Horizonte (SP) satisfeito. Com o ponto somado, vai aos 34 e assume a quarta colocação, sem chance de sair do G-4 até o final desta rodada.

A partida foi marcada por um susto. Aos 40 minutos do segundo tempo, em lançamento de Eduardo para a área, o goleiro Elias do América-MG se chocou com Waguininho e caiu sentindo, desacordado. Após alguns minutos, ele se recuperou e continuou em campo.

O Novorizontino teve um início de jogo perfeito. Logo no primeiro minuto abriu o marcador. O América-MG errou na saída de bola e Marlon aproveitou e acionou Neto Pessoa que, de fora da área, mandou de esquerda, no canto do goleiro Elias. O time da casa seguiu pressionando e aos 22, Léo Tocantins arriscou de fora da área e quase surpreendeu o goleiro Elias, que espalmou para fora.

Após o lance, o Novorizontino diminuiu o ritmo e deu espaço para o América-MG que buscou o empate aos 38 minutos. Marlon cruzou da esquerda para Alê, que chegou livre, para cabecear no canto de Jordi e deixar tudo igual em Novo Horizonte.

Antes do intervalo, o Novorizontino teve duas chances para marcar o segundo, mas Waguininho e Rodolfo chutaram para fora. Matheus Davó respondeu para o América no final e também levou perigo.

O time da casa melhorou defensivamente no segundo tempo e anulou as investidas do visitante que não conseguia incomodar o goleiro Jordi.

Com mais volume de jogo, faltava ao time paulista ser mais efetivo no setor ofensivo. Quando conseguiu, exigiu boa defesa de Elias aos 17, quando Rodrigo Soares cruzou à meia altura para Rodolfo cabecear para boa defesa do goleiro. Além disso, ensaiou uma pressão no final, mas não conseguiu a vitória que colocaria o time na primeira colocação.

O próximo compromisso do Novorizontino será contra o Ituano na terça-feira, às 19h, de novo, em Novo Horizonte (SP). O América joga um dia depois, na quarta-feira (21), contra a Chapecoense, às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 AMÉRICA-MG

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Rafael Donato e Patrick; Eduardo (Geovane), Marlon (Fabrício Daniel), Waguininho e Renato Palm; Rodolfo (Lucca), Léo Tocantins (Willian Farias) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique (Daniel Borges), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Felipe Amaral (Daniel Júnior), Juninho e Fer Elizari (Adyson); Fabinho (Jonathas) e Matheus Davó (Vinicius). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Neto Pessoa, a um minuto e, Alê, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucca, Rodrigo Soares, Willian Farias e Léo Tocantins (Novorizontino); Alê, Mateus Henrique e Ricardo Silva (América-MG).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 27.465,00.

PÚBLICO - 2049 total (1.661 pagantes).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).