Mafê bate recorde sul-americano dos 200 metros livre no Troféu José Finkel

O destaque no quarto dia do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu José Finkel 2024, no parque aquático da Swim Floripa no Jurerê Sports Center, em Florianópolis (SC), nesta sexta-feira, foi o recorde sul-americano de Maria Fernanda Costa, a Mafê, nos 200m livre.

A atleta do Unisanta nadou abaixo do índice para o Campeonato Mundial de piscina curta em Budapeste, que será realizado em dezembro deste ano e estabeleceu a nova marca sul-americana de 1min54s46. O pódio ficou completo com mais duas finalistas olímpicas da Unisanta que também nadaram abaixo do índice: Stephanie Balduccini ficou com a prata com 1mim54s76, e Gabrielle Roncatto com o bronze (1min56s69).

"Estou exausta psicologicamente, fisicamente, mas eu sabia que eu tinha que fazer bons resultados, eu queria o índice para o Mundial, eu queria esse recorde Sul-Americano. Então era mais mente do que corpo, então eu fico muito feliz por ter conquistado a vitória. Foi uma prova muito disputada, com atletas de muito sucesso do meu lado, então eu sabia que ia ser bem difícil. Mas estou feliz, feliz por ter representado bem o Unisanta e vencido essa prova", contou Maria Fernanda Costa.

Nos 200m livre masculino, Kaique Alves do Pinheiros nadou abaixo do índice e venceu a prova com 1min43s00. O atleta que foi bronze nos 100m livre, foi campeão brasileiro individual pela primeira vez. A prata nos 200m livre ficou com o medalhista olímpico Fernando Scheffer do Minas (1min43s75) e o bronze com Eduardo Moraes, também do Minas (1min43s87).

Nos 400m medley Stephan Steverink do Flamengo foi o mais rápido com o tempo de 4min10s18. Leonardo Santos, do Pinheiros, foi a prata com o tempo de 4min11s51 e João Nogueira do Minas Tênis Clube terminou com o bronze (4min12s38).

Na prova feminina, Gabrielle Roncatto da Unisanta venceu com 4min38s61, Bruna Leme do Corinthians ficou com a prata (4min40s50) e Nathalia Almeida do Unisanta terminou com o bronze (4min41s47).

Giulia Carvalho do Minas foi a melhor nos 50m borboleta, com o tempo de 25s88, Beatriz Bezerra, do Pinheiros, ficou em segundo e Daynara de Paula, da Unisanta. fechou o pódio.

Na prova masculina dos 50m borboleta, Caribé ficou a um centésimo do índice para o Mundial, mas venceu com 22s54. Guilherme Rosolen, do Minas, ficou com a prata (22s95) e Marcelo Chierighini, do Pinheiros, terminou com o bronze (23s06).

Ana Vieira do Pinheiros ganhou nos 100m peito com 1min07s53, seguida por Gabrielle Assis, do Flamengo e Nichelly Lysy, do Pinheiros. Na prova masculina, Caio Pumputis bateu na frente e levou o ouro com 57s71, Evandro Silva do Unisanta foi a prata e João Gomes Jr do Pinheiros foi o terceiro colocado.

Os revezamentos 4x50m livre feminino e masculino fecharam a noite. Na prova feminina, a equipe do Unisanta venceu (1mim39s80). O Minas ficou na segunda colocação e o Pinheiros completou o pódio. No masculino, a vitória ficou com Pinheiros. Unisanta e Novos Cielos terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.