Corinthians e Fluminense decidem qual dos dois vai se complicar na briga contra o rebaixamento

Corinthians e Fluminense se enfrentam às 21 horas deste sábado, no Maracanã, igualmente atormentados pelo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time que vencer o duelo, válido pela 23ª rodada, respira aliviado e ganha moral na luta pela sobrevivência na Série A. Já o derrotado se enterra em um buraco ainda maior.

O cenário corintiano é um pouco mais preocupante que o vivido pelos tricolores, que estão abaixo na tabela, mas têm uma partida a menos. Com 21 pontos em 22 partidas, a equipe paulista está em 17ª lugar, primeira posição da degola, logo acima do time carioca, ocupante da 18º posição e dono de 20 pontos conquistados em 21 jogos.

O Corinthians encerrou uma série de seis jogos sem vitória na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em jogo disputado com time alternativo para manter o foco na briga contra a queda no Brasileirão. Contra o Fluminense, portanto, o técnico Ramon Díaz mandará a campo o que considera ser a escalação ideal.

Raniele não está disponível porque sofreu um estiramento na panturrilha direita, por isso a dupla de volantes deve ser formada por Ryan e Charles. No ataque, após fazer gol em sua estreia com a camisa alvinegra, saindo do banco, e balançar a rede novamente no primeiro jogo como titular, Talles Magno deve ser mantido entre os 11 iniciais.

O trio ofensivo que funcionou no início da semana, contra o Red Bull, deve ser desmanchado para o retorno de Rodrigo Garro, poupado na Sul-Americana e acionado apenas no segundo tempo. Quem permanece é Giovane, enquanto Pedro Raul volta a ser reserva.

No Fluminense, a situação também é de muita apreensão. Sem vencer há três jogos na temporada, o time tricolor vem de uma frustrante derrota por 2 a 1, de virada, para o Grêmio na ida das oitavas de final da Libertadores. Diante do cenário alarmante, a torcida tem se mobilizado e a tendência é que o Maracanã receba cerca de 40 mil torcedores.

O duelo poderia ser também o reencontro de Mano Menezes, atual técnico da equipe das Laranjeiras, com o Corinthians, time do qual foi demitido no início do ano. O treinador, contudo, está suspenso, e será representado pelo auxiliar Sidnei Lobo. Quando os dois clubes se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, ainda eram treinados por António Oliveira e Fernando Diniz.

Além de Mano, o Fluminense tem Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias como baixas por suspensão. Por outro lado, o zagueiro Ignácio, contratado em julho, retorna depois de não jogar contra o Grêmio na Libertadores porque estava suspenso em razão de advertência recebida quando ainda jogava pelo Sporting Cristal, do Peru.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha (Guga); André, Aleksander e Lima (Renato Augusto); Keno, Kauã Elias e Serna. Técnico: Sidnei Lobo.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Hugo; Talles Magno e Giovane (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio.