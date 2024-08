Chapecoense e Guarani fazem duelo dos desesperados e Série B tem disputas pelo G-4

Chapecoense e Guarani movimentam o sábado com o duelo dos desesperados na Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla alviverde se enfrenta na Arena Condá precisando da vitória para reagir na luta contra o rebaixamento. A 21ª rodada traz ainda alguns duelos pelo G-4, zona de acesso, a exemplo de Santos x Avaí e Ceará x Mirassol.

Apontado como virtualmente rebaixado, o Guarani tenta uma arrancada para mostrar que ainda pode escapar da degola. O clube campineiro busca pela primeira vez vencer dois jogos consecutivos, já que vem de vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0. No entanto, ainda é o lanterna, com 14 pontos.

A Chapecoense, por outro lado, tenta quebrar uma série de seis tropeços consecutivos, sendo superada nos últimos três compromissos, incluindo na rodada passada, quando levou 2 a 1 do Ituano. O time catarinense é o 18º colocado, com 19 pontos e precisa vencer para começar a sonhar em deixar a zona de rebaixamento.

O sábado ainda contará com o Santos, o líder da Série B. Com 37 pontos, os paulistas buscam disparar para encaminhar o retorno à elite do futebol nacional o quanto antes. Já são dez jogos de invencibilidade. O desafio é diante do Avaí, que passou por uma recente troca de treinador, com a saída de Gilmar Dal Pozzo e a entrada de Enderson Moreira, que estreou vencendo o Operário por 1 a 0.

O Avaí tem 28 pontos e, apesar da sequência negativa antes da troca de técnico, ainda continua próximo do G-4. Uma vitória sobre o Santos poderia impulsionar o time rumo aos primeiros lugares.

Outro duelo direto pelo acesso envolve Ceará e Mirassol no Castelão. O time cearense tem 29 pontos, mas vem de derrota para o Goiás por 2 a 1, a qual gerou muita reclamação por causa de lances polêmicos. Já o time paulista vem surpreendendo e soma 35, com três vitórias consecutivas, a última sobre o Brusque por 2 a 0.

Ainda no sábado, Amazonas e CRB se enfrentam com o objetivo de seguirem longe da degola. Ambos têm 24 pontos e focam em permanecer na divisão. Na última rodada, o time alagoano perdeu do Novorizontino por 1 a 0. Já os amazonenses levaram 3 a 2 do Sport.

A rodada continua no domingo com mais dois jogos. O Brusque enfrenta o Coritiba, enquanto o Botafogo recebe o Paysandu, em Ribeirão Preto.

Confira os jogos da 21ª rodada:

SÁBADO

15h30

Chapecoense x Guarani

16h

Santos x Avaí

17h

Ceará x Mirassol

18h

Amazonas x CRB

DOMINGO

16h

Brusque x Coritiba

18h30

Botafogo x Paysandu