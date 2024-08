De olho na Sul-Americana, Fortaleza pega Red Bull Bragantino e pode assumir ponta do Brasileiro

Mais uma temporada com uma campanha consistente, o Fortaleza pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo 'com a cabeça' na Copa Sul-Americana, o time de Juan Pablo Vojvoda visita o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista, pela 23ª rodada.

No meio de semana, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 diante do Rosário Central, na Argentina. Precisando de uma vitória simples para avançar às quartas da competição continental, o time nordestino no Brasileirão vem de oito jogos de invencibilidade e na última rodada venceu o Criciúma por 1 a 0, chegando a 42 pontos, um a menos que o Botafogo, até então líder na tabela, que tem o clássico contra o Flamengo, no domingo. O time cearense, porém, ainda tem um jogo a menos a cumprir.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino também está focado na Sul-Americana. Na ida, como mandante, acabou derrotado por 2 a 1 para o Corinthians, em jogo disputado em Ribeirão Preto, e agora precisa de uma vitória por dois ou mais gols para seguir em frente. O segundo jogo será disputado no meio de semana na neo Química Arena, em São Paulo.

No Brasileiro, vem de oscilação, sem vencer há três jogos, e ficou no empate por 1 a 1 contra o próprio Corinthians, em Itaquera. O time é o 11º colocado, com 27 pontos, a nove do G-6.

"O Fortaleza está crescendo nos últimos anos, conseguiu chegar à final e isso nos deu saber caminhar nessa competição. Gostamos de jogar a Copa Sul-Americana e seguimos passo a passo", disse Vojvoda, que deve priorizar a competição onde foi vice-campeão no ano passado.

Sabendo da importância da Sul-Americana, Vojvoda pretende escalar um time misto em Bragança. A ideia é poupar alguns jogadores que estão com desgaste físico. Certeza mesmo são as ausências de Calebe e Lucero, ambos fora por lesão. A dúvida é o atacante Marinho, que sentiu uma fisgada na perna no jogo na Argentina e deve ser poupado.

A novidade pode aparecer no banco de reservas. Recém chegado, o lateral-direito Eros Mancuso pode ser relacionado pela primeira vez. O zagueiro Habraão, o lateral direito Dudu e o atacante Pedro Rocha foram negociados e não fazem mais parte do elenco cearense no restante da temporada.

Do outro lado, Pedro Caixinha terá uma série de desfalques. Suspensos, o zagueiro Nathan Mendes, o volante Jadson e o atacante Eduardo Sasha dão lugar a Andrés Hurtado, Raul e Thiago Borbas, respectivamente.

O problema maior do treinador está no gol. Titular absoluto, Cleiton está lesionado, enquanto Lucão se machucou antes da partida contra o Corinthians. A tendência é que o jovem Maurício siga na meta paulista.

O volante Matheus Fernandes, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o meia Eric Ramires e o zagueiro Pedro Henrique também estão fora de combate. "Sabemos que estamos em desvantagem na eliminatória, mas não estamos mortos. Estamos vivos, não temos rigorosamente nada a perder na próxima terça-feira e vamos tentar ver se conseguimos dar a volta na eliminatória", disse Caixinha, que também não esconde a prioridade pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X FORTALEZA

RED BULL BRAGANTINO - Maurício; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Helinho, Thiago Borbas e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Hércules, Lucas Sasha, Yago Pikachu, Pedro Augusto e Breno Lopes; Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).