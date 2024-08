Focado na Libertadores, Atlético-MG desafia o ameaçado Cuiabá no Brasileirão

Com prioridade na Copa Libertadores, o Atlético-MG terá que dar uma pausa no torneio continental para buscar a reabilitação no Brasileirão. O time do técnico Gabriel Milito enfrenta o Cuiabá neste sábado, às 16h, na Arena MRV, pela 23ª rodada. O time do Mato Grosso, por sua vez, quer se aproveitar de uma possível desatenção do rival para reagir na luta contra o rebaixamento.

O Atlético vem de dois tropeços consecutivos no Brasileirão, o último foi um empate sem gols com o arquirrival Cruzeiro. Atualmente, é o nono colocado, com 29 pontos. Em sexto, o próprio time celeste tem 36. Na Libertadores, ficou no 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, mas vai decidir uma vaga nas quartas de final em Belo Horizonte.

Já o Cuiabá tem colecionado derrotas. São quatro seguidas, que fizeram com que caísse para o penúltimo lugar, com 17 pontos, contra 21 do Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, levou 3 a 1 do Grêmio na Arena Pantanal.

O retrospecto entre os dois é totalmente favorável ao Atlético-MG, que venceu seis dos sete confrontos que fez até o momento, além de um empate. Ou seja, o Cuiabá nunca derrotou o clube mineiro na história.

A expectativa é que o Atlético entre em campo com um time misto, justamente para preservar os jogadores mais desgastados visando o duelo na Libertadores. A única certeza é que o atacante Hulk, lesionado, está vetado da partida. Cadu e Deyverson brigam pela posição. O último foi titular diante do San Lorenzo.

Dos jogadores que podem ser preservados, estão na lista: Bernard, Paulinho, Guilherme Arana, Fausto Vera e Gustavo Scarpa, que seriam a espinha dorsal do time do Atlético. Milito deve definir a escalação apenas horas antes da bola rolar.

"Estou ansioso para jogar contra meus ex-companheiros. São meus amigos, tenho amigos lá. Um clube que me abraçou e me deu oportunidade. Fico muito feliz de poder reencontrar eles. Mas devo ser sincero, a vitória vai ser nossa, se Deus quiser", disse Deyverson.

Diferente do Atlético, o Cuiabá tem todas as atenções voltadas ao Brasileirão e, por isso, vai entrar em campo com força máxima. A esperança de gols está depositada em Isidro Pitta, que fez 30% dos gols do time na temporada, mas não marca há seis jogos. A expectativa é que o jejum acabe e o artilheiro volte a reencontrar as redes.

Fora de campo, o clube vem vivendo momentos conturbados. Deyverson deixou o time, após muita briga interna, para reforçar justamente o Atlético. O Cuiabá, agora, acusa o Corinthians de calote por não ter quitado uma parcela da compra do volante Raniele.

"Eu sou o mesmo a trabalhar, com a mesma alegria e o mesmo prazer. Agora estamos em um mau momento, eu assumo, mas tenho que continuar a trabalhar, é a profissão que eu escolhi, vou com a consciência tranquila dar o meu melhor e poder ajudar o Cuiabá", disse o técnico Petit.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CUIABÁ

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso (Lyanco) e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Alan Franco e Zaracho (Igor Gomes); Paulinho (Palacios) e Cadu (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; André Luís (Derik Lacerda), Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).