Santos inicia 'série perfeita' diante do Avaí para abrir vantagem rumo ao acesso na Série B

Marcelo Teixeira disse ao longo da semana que o Santos não tem a obrigação de ser campeão da Série B. O presidente tira o peso do título das costas de Fábio Carille, deixando o treinador tranquilo para armar a equipe 'apenas' na busca do retorno à elite nacional. Mas a tabela é a favor do clube e, a partir deste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, diante do Avaí, a equipe dá o pontapé inicial na série de confrontos perfeitos para fazê-la novamente abrir vantagem na liderança.

Atualmente disputando ponto a ponto o topo com o Novorizontino e sob ameaça de ser superado pelo Sport (32) caso os pernambucanos ganhem seus dois jogos a menos, o Santos encara cinco rivais seguidos da 10ª colocação para baixo da classificação, sendo três deles péssimos visitantes, todos na Vila Belmiro, além de visitar os dois piores da Série B.

Depois de encarar os catarinenses, neste sábado, o time de Fábio Carille tem pela frente o lanterna Guarani, em Campinas, os péssimos visitantes Amazonas (13º colocado e só com um triunfo fora) e Ponte Preta (11º e sem ganhar longe de Campinas), na Vila Belmiro, e o penúltimo colocado Brusque, fora de casa.

A ordem é apostar no ataque mais positivo da Série B, com 33 gols anotados, para passar com louvor pela sequência de partidas. Claro, sem desmerecer os adversários. O Avaí, por exemplo, não ganha fora desde 2 de junho, quando bateu o Ituano por 1 a 0. E o Santos está invicto na Vila Belmiro, mas quer se redimir do empate com o Sport, por 1 a 1, quando deixou de ser 100% no palco desta tarde.

Carille continua sem poder contar com Giuliano, machucado. Terá, porém, o artilheiro Guilherme, com 10 gols no ano, ao lado de Furch, além do menino Weslley Patati pedindo passagem. Otero, mais uma vez, será o responsável por servir o ataque. Gil volta na defesa e a única dúvida é se poderá contar com JP Chermont na direita ou se mantém Rodrigo Ferreira.

A força da torcida vem fazendo a diferença para o Santos na Vila Belmiro e a expectativa é que o gol saia rápido diante do Avaí na busca por tranquilidade dentro de campo. Carille vai apostar na blitze que deu certo diante do Coritiba, quando o time fez dois gols em 9 minutos e goleou por 4 a 0.

"Jogar em casa é muito importante, ainda mais com o apoio da torcida. A torcida do Santos apoia a todo momento. Atuar na Vila é sempre especial para todos nós", reconhece Weslley Patati", que vem sendo um diferencial quando os rivais estão mais desgastados e deve ser arma para a fase final neste sábado.

O Avaí já liderou a Série B, contudo engatou uma enorme queda livre e só deu uma respirada na rodada passada, na qual fez 1 a 0 no Operário e findou sequência de nove partidas sem ganhar na estreia do técnico Enderson Moreira. Contra o favorito da Série B, a manutenção das principais peças é a aposta para surpreender.

Enderson Moreira deve mexer apenas na lateral-direita, por causa da suspensão de Marcos Vinícius. Recém-contratado, Gustavo Talles está à disposição e será o substituto. Do mais, aposta na forte marcação e no faro de gol de Vágner Love.

"Jogar na Vila é muito especial. Já fui treinador do Santos e sei como é o clima lá. Temos de ter organização e tentar neutralizar os principais pontos fortes deles", disse o treinador, ciente que não terá vida fácil.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X AVAÍ

SANTOS - Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Serginho e Otero; Guilherme e Júlio Furch. Técnico: Fábio Carille

AVAÍ - César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Maurício Garcez e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).