Brasileiro marca nos acréscimos, e Inter de Milão só empata com o Genoa na estreia no Italiano

Atual campeã italiana e uma das favoritas ao título nacional desta temporada, a Inter de Milão visitou o Genoa, no estádio Luigi Ferrari, pela primeira rodada da competição, e ficou no empate por 2 a 2. O gol que salvou o time da casa da derrota foi marcado pelo brasileiro Junior Messias, que aproveitou o rebote do pênalti que ele próprio havia desperdiçado. Voggliaco também anotou para o Genoa, enquanto Marcus Thuram fez os dois tentos da equipe de Milão.

A partida teve atuação decisiva do VAR, que anulou dois gols dos visitantes por impedimento e confirmou tanto o segundo gol de Thuram quanto o pênalti que deu números finais ao confronto.

Apesar de ter feito uma pré-temporada irregular, a Internazionale dominou a partida no primeiro tempo, abusando da troca de passes em busca de espaços na defesa anfitriã. Logo aos 8 minutos, Marcus Thuram costurou a zaga e bateu no canto esquerdo, exigindo boa defesa de Gollini.

Melhor em campo, a Inter chegou com perigo em finalizações de Dimarco e Çalhanoglu, mas acabou castigada em uma das raras investidas do Genoa. Aos 20 minutos, Voggliaco aproveitou o rebote de Sommer e empurrou para a rede.

Em desvantagem, a equipe do técnico Simone Inzaghi valorizava a posse de bola e buscava espaços no bem organizado setor defensivo do Genoa. De tanto insistir, aos 30 minutos Barella cruzou na área e Marcus Thuram cabeceou no canto esquerdo para igualar o marcador.

No minuto seguinte, o próprio camisa 9 da equipe nerazzurri quase virou o placar, em um tiro forte no canto direito, mas Gollini salvou o conjunto de Gênova. Antes do intervalo, aos 40 minutos, Lautaro Martínez e Dimarco, na jogada posterior, desperdiçaram boas chances para colocar o time de Milão à frente.

Insatisfeita com a igualdade, a Internazionale foi ao ataque na etapa final. Aos 7 minutos, Dimarco teve um gol anulado por impedimento. Aos 14, Thuram finalizou rasteiro, mas Gollini afastou a bola de sua meta.

As duas equipes sentiram o cansaço do início de temporada e o ritmo da partida caiu. Na reta final do jogo, porém, sobrou emoção Aos 39 minutos, Marcus Thuram tocou por cobertura para superar Gollini. Após invalidar o lance por impedimento, o árbitro foi acionado pelo VAR e confirmou o gol da virada da Inter.

Nos acréscimos, após nova intervenção do VAR, o árbitro apitou uma mão na bola na área da Inter. Junior Messias cobrou mal a penalidade, que foi defendida por Sommer, mas, no rebote, o brasileiro tocou para a rede e igualou o placar em 2 a 2.

Campeão da Série B, o Parma retornou à elite italiana depois de três anos com um empate, em casa, por 1 a 1 com a Fiorentina, do lateral brasileiro Dodô. O gol do time anfitrião foi marcado por Dennis Man, que acertou o ângulo em um chute da entrada da área aos 22 minutos da etapa inicial. Aos 30 minutos do segundo tempo, a Fiorentina igualou. Biraghi cobrou falta da entrada da área e a bola bateu na trave esquerda antes de entrar.