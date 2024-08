Mirassol derrota Ceará com gol de pênalti aos 53 e assume a liderança da Série B

O Mirassol assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Ceará por 2 a 1, neste sábado, na Arena Castelão, pela 21ª rodada. Léo Gamalho se transformou no herói da partida ao marcar, de pênalti, aos 53 do segundo tempo. O time cearense jogou os minutos finais com um jogador a menos.

Com o resultado, o Mirassol conquistou a quarta vitória consecutiva na competição e pulou para a liderança, com 38 pontos, um a mais do que Santos e Novorizontino. O Ceará, por sua vez, acabou caindo para o nono lugar, com 29, ainda longe de brigar por G-4.

A etapa inicial foi bem movimentada. A primeira boa chance foi do Ceará, com chute de fora de Lucas Rian, para defesa de Alex Muralha, que quase engoliu um 'frango'. Na bola parada, aos seis minutos, o Mirassol abriu o placar com Luiz Otávio, de cabeça.

O Ceará tentou descontar. Ramon Menezes teve boa chance aos 16 e Lucas Mugni aos 23. Aos 26, Lucas Rian carimbou a trave na melhor chance alvinegra na partida. Depois, Saulo Mineiro teve boa oportunidade de cabeça após escanteio e outra chance excelente aos 46, mas acabou errando o alvo.

O Mirassol se fechou e conseguiu segurar bem o ímpeto dos donos da casa, fechando o primeiro tempo com vantagem.

O Ceará voltou para o segundo tempo com outra postura, dominou o Mirassol e foi desperdiçando uma oportunidade atrás da outra de abrir o marcador. Aos 14, Aylon recebeu de Matheus Bahia e cabeceou forte. Alex Muralha fez um milagre. Na sobra, Rafael Ramos chutou em cima da zaga.

A pressão, no entanto, acabou dando resultado. Aos 27, Matheus Bahia cruzou baixo, Aylon desviou e Alex Muralha salvou. Na sobra, Saulo Mineiro ajeitou para o camisa 11, que enfim conseguiu mandar para o fundo das redes.

O Ceará parecia ter o controle do jogo, mas colocou tudo a perder aos 44, quando Matheus Felipe atingiu Iury Castilho e acabou expulso. Com um a mais, o Mirassol voltou para o jogo e teve um pênalti marcado a seu favor aos 51. Alex Silva partiu em velocidade e foi derrubado por Paulo Victor. Léo Gamalho bateu com precisão e confirmou a vitória.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Botafogo na quarta-feira, às 19h, no Estádio Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia, às 20h, o Ceará visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 2 MIRASSOL

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Lucas Mugni (Richardson) e Lucas Rian (Talisson); Saulo Mineiro, Aylon (Recalde) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Iury Castilho), João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim (Lucas Gazal), Gabriel (Rodrigo Andrade) e Fernandinho (Alex Silva); Dellatorre (Léo Gamalho). Técnico: Mozart.

GOLS - Luiz Otávio, aos seis minutos do primeiro tempo. Aylon, aos 27, e Léo Gamalho, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia (Ceará); Alex Muralha e Lucas Ramon (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Felipe (Ceará).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).