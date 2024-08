Fogão e Mengão fazem um jogão de olho na liderança

Botafogo e Flamengo costuma ser um clássico quente por si só. Com os dois brigando pelo título do Brasileirão, então, mais ainda. O Fogão recebe o Mengão hoje, às 18h30, no Nilton Santos, buscando defender o primeiro lugar, enquanto o Rubro-Negro deseja ser um visitante indigesto, mais uma vez, e ultrapassar o rival na tabela. Os dois times, porém, vão para o clássico em meio a duelos decisivos da Libertadores e podem poupar alguns jogadores.

Do lado alvinegro, a expectativa é que Tiquinho Soares volte ao time titular - a última vez que isso aconteceu foi no dia 27 de julho, contra o Cruzeiro. Com isso, Igor Jesus, destaque na vitória contra o Palmeiras (2 a 1), pela Liberta, pode ser preservado. Mesmo assim, o Glorioso ainda conta com um poderoso setor ofensivo, que tem à disposição nomes como Thiago Almada, Savarino e Luiz Henrique.

Estes dois últimos, inclusive, marcaram os gols da vitória do Fogão sobre o Mengão (2 a 0) no primeiro turno, no Maracanã. Já na parte defensiva, Artur Jorge não poderá contar com Lucas Halter e Marçal, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e segue com Mateo Ponte como a única opção para a lateral direita. Função que pode ser desafiadora diante de um Bruno Henrique inspirado do outro lado.

O camisa 27 foi a grande dor de cabeça dos botafoguenses na última vez que as equipes se encontraram no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O atacante foi o algoz do Glorioso na vitória do Flamengo (2 a 1) que iniciou a derrocada do rival do ano passado. Com boas lembranças do "tapetinho", Bruno Henrique deve retornar ao time titular nesta noite, especialmente diante de tantos desfalques - Gabigol e Pedro só voltam em setembro, enquanto Cebolinha e Viña não jogam mais em 2024.