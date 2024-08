Desempenho do Santos na derrota para o Avaí incomoda Carille: 'Nada funcionou'

A atuação do Santos na derrota para o Avaí por 1 a 0, neste sábado, irritou o técnico Fábio Carille, que se mostrou menos preocupado com o resultado do que com o futebol demonstrado por sua equipe.

"Eu sempre falo com os atletas sobre merecimento, mas hoje não fizemos por merecer e perdemos. Esperávamos o Avaí fechado, jogando no nosso erro, e eles venceram assim. Fizemos um jogo lento, para trás, tomando decisões erradas e perdendo a confiança no decorrer do jogo. Nada do que planejamos funcionou", disse Carille em coletiva de imprensa após a partida.

Além de encerrar uma série invicta de dez partidas, o resultado negativo, o primeiro do Santos na Vila Belmiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro, tirou o time alvinegro da liderança da competição, já que o Mirassol derrotou o Ceará por 2 a 1 e abriu um ponto de vantagem (38 a 37) na tabela.

"Sabíamos que a derrota (na Vila) uma hora iria acontecer, mas não do jeito como aconteceu. Contra o Botafogo, nós perdemos, mas acertamos quatro bolas na trave, o goleiro deles fez ótimas defesas e eles marcaram nas únicas duas chances que tiveram. Hoje não gostei do desempenho, o time fez o que não devia fazer, pressionamos de forma desorganizada, perdemos pênalti, o que é do jogo, mas tinha que ter sido melhor", afirmou o treinador.

Carille afirmou ainda que não teme que o revés em casa abale os jogadores. No primeiro turno, a equipe alvinegra começou bem a Série B, mas o primeiro resultado negativo desencadeou uma sequência de quatro derrotas na competição.

"O grupo é experiente e está mais equilibrado do que naquele período das derrotas. O elenco sabe o que quer e o que precisa fazer para alcançar o objetivo, que é o acesso à Série A. O desânimo não vai existir", afirmou Carille, minimizando a queda para o segundo lugar na tabela. "No primeiro turno tivemos 81% de aproveitamento em casa e 40% fora. Combinamos com os jogadores que nossa meta, no segundo turno, é manter os 81% e aumentar para 60% fora. Nosso trabalho até faltarem oito, dez jogos para o final é ficar na parte de cima."

Para o capitão Diego Pituca, as vaias dos torcedores santistas na saída para o intervalo e após o apito final foram merecidas. "Fizemos um jogo muito abaixo do que estávamos fazendo, principalmente, em casa. A gente errou bastante e o Avaí foi melhor. É pedir desculpas ao torcedor que veio, que lotou a Vila, e trabalhar porque tem outro jogo muito difícil contra o Guarani."

O próximo compromisso do Santos será na quarta-feira, às 19h, contra o Guarani, em Campinas.