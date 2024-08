Inter de Limeira avança às quartas da Série D ao lado de Iguatu, Retrô e Itabaiana

O Campeonato Brasileiro da Série D definiu os quatro primeiros classificados às quartas de final, neste sábado, quando foram disputados quatro jogos pela rodada de volta das oitavas. Inter de Limeira e Iguatu-CE carimbaram suas vagas com vitórias, enquanto Itabaiana-SE e Retrô-PE conseguiram a classificação nas cobranças de pênaltis. Os outros quatro classificados serão definidos neste domingo.

Único representante paulista nesta fase, a Inter de Limeira foi até Nova Iguaçu e venceu o time da casa por 1 a 0, com gol de Rhuan, ainda no primeiro tempo. No jogo em Limeira, houve empate sem gols.

Aproveitando o fato de atuar em casa, no estádio Morenão, o Iguatu fez 2 a 1 em cima do Manaus e ficou com a vaga porque na ida aconteceu empate por 2 a 2. Otacílio Marcos anotou os dois gols do time cearense, um deles de pênalti, enquanto Vitinho diminuiu para o time amazonense, que ano passou tinha sido rebaixado da Série C.

Em Manaus, o Manauara-AM venceu por 2 a 0 o Retrô-PE, mas como tinha perdido em Pernambuco por 2 a 0 levou a definição para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, deu Retrô por 4 a 1. Os gols saíram no segundo tempo, com Paulinho e Giovane, já nos acréscimos.

Outro time que perdeu a vaga diante de sua torcida foi o Porto Velho-RO, que empatou por 1 a 1 com o Itabaiana-SE. Na ida houve empate por 2 a 2 e nos pênaltis, o time sergipano levou a melhor: 4 a 2.

Confira os jogos de volta das oitavas da Série D:

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Inter de Limeira-SP (Ida: 0 x 0)

Manauara-AM (1)2 x 0(4) Retrô-PE (Ida: 0 x 2)

Porto Velho-RO (2) 1 x 1 (4) Itabaiana-SE (Ida: 2 x 2)

Iguatu-CE 2 x 1 Manaus-AM (Ida: 0 x 2)

DOMINGO

15h30

Brasiliense-DF x Brasil-RS (Ida: 4 x 1)

16h

Treze-PB x Altos-PI (Ida: 1 x 0)

16h30

Anápolis-GO x Cianorte-PR (Ida: 2 x 1)

18h30

Maringá-PR x Portuguesa-RJ (Ida: 3 x 1)