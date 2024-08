Corinthians perde a primeira e sofre maior goleada da história no Brasileirão Feminino

Atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians levou uma goleada histórica na manhã deste sábado. Em jogo válido pela penúltima rodada do torneio, a equipe paulista foi até Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, mas as Brabas não viram a cor da bola. As Cabulosas aplicaram uma goleada por 7 a 2, a maior da história corintiana na competição.

O resultado não tira o Corinthians da liderança que, com 37 pontos (8 a mais do que o segundo colocado), vai terminar a primeira fase na primeira posição. Para o Cruzeiro, que está em 5º, a vitória encaminha a classificação para as quartas de final. O time tem 24 pontos, seis a mais do que o América-MG, que poderia ameaçar a posição. Com 4 gols de saldo, porém, o América-MG teria que vencer as suas duas próximas partidas por placares elásticos para tirar a diferença para o Cruzeiro, que tem 14 gols de saldo.

Boa parte desse saldo foi conquistado na partida de hoje, contra o Corinthians. O Cruzeiro abriu o placar logo no começo do jogo, com Marília, mas viu a equipe visitante empatar com Jaque Ribeiro. As Cabulosas voltaram a ficar à frente do placar com Fabíola Sandoval, mas Érika deixou tudo igual de novo para o Corinthians. No fim do primeiro tempo, porém, Marília, novamente, apareceu para fazer o 3 a 2 e garantir que o Cruzeiro fosse para o intervalo com a vantagem.

Se o primeiro tempo foi equilibrado, o segundo foi um domínio total das donas da casa. Marília, no início da segunda etapa fez o seu terceiro gol na partida, o quarto do Cruzeiro. Clarinha fez o quinto, e o sexto gol foi marcado por Mariza, contra. Fechando o placar, Vitória marcou o sétimo gol cruzeirense que decretou a maior goleada da história do Brasileirão Feminino já sofrida pelo Corinthians.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15h, para disputar a última rodada da primeira fase da competição. O Corinthians recebe o Avaí Kindermann, no Parque São Jorge. Já o Cruzeiro vai ao Nabi Abi Chedid, onde enfrenta o Red Bull Bragantino.