No Barradão, Vitória e Cruzeiro jogam por objetivos diferentes no Brasileirão

Na busca de objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, Vitória e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Barradão, em Salvador (BA), no fechamento da 23ª rodada. Enquanto o time celeste quer se firmar dentro do G-4, o baiano busca fugir da zona de rebaixamento.

Fazendo uma campanha até surpreendente, o Cruzeiro vem de dois tropeços consecutivos e precisa reagir para não perder o G-6 de perto. Tem 36 pontos e na última rodada ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG.

Já o Vitória tenta se reencontrar após perder para o Bahia por 2 a 0 no clássico Ba-Vi. O rubro-negro tem 21 pontos e aparece dentro da zona de rebaixamento. O triunfo é obrigação para terminar a rodada fora do descenso.

O Cruzeiro leva ainda grande vantagem sobre o rival. Em 52 jogos disputados, venceu 32, empatou dez e perdeu em outras dez oportunidades.

O técnico Fernando Seabra não levou nenhum lateral-direito para o jogo. William foi preservado, enquanto que Wesley Gasolina não vem sendo aproveitado. A tendência é que Lucas Romero seja improvisado na posição.

A boa notícia é que Fabrizio Peralta, contratado junto ao Cerro Porteño, está entre os relacionados e poderá fazer a sua estreia. Por outro lado, o atacante Rafa Silva sofreu uma lesão no joelho e deve continuar de fora. A principal dúvida, inclusive, é no ataque entre Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Do outro lado, o Vitória terá vários desfalques, já que não poderá contar com o Willian Oliveira, suspenso, Pablo, com quadro da catapora, e Camutanga, vetado pelo departamento médico. O próprio técnico Thiago Carpini não poderá estar no banco pelo acúmulo de cartões. Estéphano Dijan estará à frente da equipe.

"Eu tento trabalhar nos treinamentos tranquilamente. Eu sei que tenho responsabilidade, mas todo mundo tem. O conjunto é mais importante do que um só. Então a gente continua nos treinamentos, firme e forte para o conjunto ser forte", disse Matheusinho, que retorna ao time titular.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CRUZEIRO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Janderson (Alerrandro). Técnico: Estéphano Dijan (auxiliar)

CRUZEIRO - Cássio; Lucas Romero, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Walace, Lucas Silva e Matheus Henrique; Arthur Gomes, Lautaro Díaz (Kaio Jorge) e Juan Dinenno. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).