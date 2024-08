Flaco López diz que triunfo em clássico 'move' Palmeiras na Libertadores: 'Mais gasolina'

Protagonista da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no fim de semana ao marcar os dois gols do triunfo de 2 a 1 no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante Flaco López disse que o resultado aumentou ainda mais a motivação do elenco em buscar a classificação diante do Botafogo no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Após perder a partida de ida por 2 a 1 no estádio do Engenhão, a equipe paulista precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal, nesta quarta-feira, em São Paulo. Apesar da pressão de ter de tirar a diferença, o centroavante argentino esbanjou confiança.

"É a gasolina a mais que precisamos para a Libertadores. Estamos preparados. Estou muito feliz porque vi meus companheiros todos ligados e sei que vamos fazer um grande jogo para conseguir o nosso objetivo. Já treinamos e começamos a nos preparar para essa partida. Será mais um grande espetáculo no Allianz", afirmou.

Em alta com a torcida, Flaco comentou sobre a marca de 100 partidas com a camisa do Palmeiras. "Feliz demais. Jamais eu imaginaria fazer 100 jogos pelo Palmeiras. Eu estou realizando um sonho neste clube gigante", festejou o atleta após o treinamento.

No trabalho desta segunda-feira, os jogadores que participaram do clássico fizeram um treino regenerativo. Já o restante do elenco participou de uma atividade realizada em espaço reduzido.

As novidades na atividade foram o lateral-direito Mayke e o atacante Dudu. O defensor se recupera de dores na panturrilha direita. Já o camisa sete está em fase de transição física.