Landim critica 'falta de fair play financeiro' após goleada

Após a goleada sofrida pelo Flamengo para o Botafogo no último domingo, por 4 a 1, no Nilton Santos, o presidente Rodolfo Landim comentou o clássico e abordou o tema do fair play financeiro. Em uma conversa no WhatsApp, ele declarou que o rival gasta muito mais do que arrecada. A informação da mensagem foi publicada pelo portal Goal.

"Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro", escreveu Landim.

No total, o Alvinegro investiu aproximadamente R$ 320 milhões - levando em conta apenas gastos fixos - em jogadores em 2024. Só com Luiz Henrique e Almada foi gasto mais de R$ 200 milhões.