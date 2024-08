Sem espaço na Ponte Preta, zagueiro Haquín é convocado pela seleção da Bolívia

Se com o técnico Nelsinho Baptista o zagueiro boliviano Haquín não encontrou espaço e sequer vem sendo relacionado, o defensor segue com prestígio na sua seleção. Ele foi convocado para atuar pela Bolívia nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos duelos com Venezuela e Chile, no início de setembro.

No time paulista, Haquín não atua desde o fim de maio, na derrota por 2 a 0 para o Ituano, que culminou com a queda do técnico João Brigatti. Logo depois, foi convocado para disputar a Copa América. Foram três jogos e três derrotas pela seleção boliviana.

Quando retornou ao Moisés Lucarelli, ele não conseguiu espaço com Nelsinho Baptista. Em 12 jogos que esteve à disposição, não foi relacionado pelo novo treinador, mesmo com desfalques regulares no setor defensivo.

Na lista de preferências do treinador Nelsinho Baptista, o jovem zagueiro Edson também aparece à frente do atleta boliviano na disputa por um lugar entre os titulares do setor defensivo.

Com 28 pontos, a Ponte Preta é a 11ª colocada na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Amazonas, pela 22ª rodada, será realizado nesta terça-feira, às 21h, em Manaus (AM).