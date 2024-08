Pigossi e Meligeni perdem e apenas João Fonseca mantém chances no qualificatório do US Open

João Fonseca é o único brasileiro que continua com chances no qualificatório do US Open, o último Grand Slam da temporada. O País teve quatro representantes na rodada de estreia em Nova York e apenas o jovem de 17 anos venceu. Laura Pigossi caiu diante da tailandesa Mananchaya Sawangkaew, de 22 anos e apenas a 182ª do ranking, e Felipe Meligeni e Gustavo Heide também foram eliminados.

Em set no qual o saque não fez muito a diferença, Pigossi começou sua partida logo perdendo o serviço e ficando com 2 a 0 contra. Reagiu e buscou o 2 a 2, mas foram mais três quebras seguidas e melhor para a tailandesa, que fez 5 a 3 e depois fechou em 6 a 4.

A brasileira voltou incomodada ao segundo set por não conseguir emplacar o seu saque. Depois de salvar três break points, acabou quebrada logo de cara. Para piorar, o serviço da tailandesa foi perfeito. Mais dois pontos e a vitória ficou encaminhada com 4 a 0 na parcial.

Sawangkaew estava no modo arrasadora e quebrou o serviço da brasileira pela terceira vez seguida. Bastava confirmar o serviço para fechar o jogo com um pneu. E assim o fez, avançando após 1h27 de jogo no qual foi totalmente dominante.

Felipe Meligeni até começou bem diante do francês Antoine Escoffier, somente o 217º do mundo. Com duas quebras, o brasileiro não teve problemas em fechar por 6 a 2. Mas a boa apresentação parou por aí. O adversário voltou melhor para o segundo set e repetiu a atuação de Meligeni no primeiro set ao quebrar duas vezes e devolver o 6 a 2, levando a partida para o terceiro e decisivo set.

Na parcial decisiva, no terceiro game, o francês abriu dois break points e aproveitou o segundo para quebrar o serviço de Meligeni. Logo depois, abriu 3 a 1. Sacando bem, e não permitindo reação de Meligeni, Escoffier fechou com nova quebra, no segundo match point, por 6 a 3.

Em duelo que invadiu a madrugada brasileira, o jovem João Fonseca somou um belo triunfo de virada diante do nono cabeça do classificatório, o eslovaco Lakas Klein. Depois de perder o primeiro set por 6 a 4, devolveu o placar no segundo set e fechou o jogo com 6 a 2. Já Gustavo Heide não teve a mesmo sorte e acabou eliminado, na segunda-feira, com 6/3 e 6/0 para o holandês Jesper de Jong, o sexto favorito.

Nesta quarta, dia no qual João Fonseca ganha a maturidade ao completar 18 anos, ele encara o francês Kalvin Hemery pela segunda rodada do qualificatório.