Hugo Souza festeja o jogo 'mais importante da vida', mas vira a chave: 'Nossa luta continua'

Autor de três defesas na disputa de penalidades diante do Red Bull Bragantino, que garantiram o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o goleiro Hugo Souza agradeceu a Deus pelo desempenho, mas fez um alerta, lembrando da situação delicada do time no Campeonato Brasileiro, competição na qual está na zona de rebaixamento.

"Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui, quero agradecer minha família, meus amigos, que sempre estiveram comigo. Gratidão, só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer, só isso. Eu tenho que agradecer muito a Deus por viver isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo, comemorar hoje, depois virar chave, que a nossa luta continua", disse o jogador.

A atuação de Hugo Souza fez os mais de 42 mil torcedores presentes à Neo Química Arena lembrarem de Cássio, que recentemente foi jogar no Cruzeiro. O ex-goleiro corintiano em inúmeras oportunidades defendeu penalidades, ajudando o time a se classificar em torneios nacionais e internacionais.

Hugo Souza já havia brilhado em outra disputa de penalidades pelo Corinthians, quando colaborou para a eliminação do Grêmio também nas oitavas de final da Copa do Brasil.