Palmeiras aposta todas as fichas na Libertadores e joga para evitar nova eliminação e crise

O Palmeiras recebe o Botafogo, nesta quarta-feira, em seu compromisso mais importante do ano. O duelo no Allianz Parque, marcado para as 21h30, não só definirá quem avança às quartas de final da Libertadores. Também tem força e importância para provocar uma profunda crise em caso de eliminação, ou, em um cenário positivo, de classificação, é capaz de dar ânimo e confiança para este segundo semestre.

O Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil e, embora brigue no Brasileirão entre os primeiros colocados, vê na Libertadores a maior chance de conquistar um título de peso em 2024. Uma nova queda em um mata-mata na temporada - já foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil - colocaria pressão sobre o trabalho de Abel Ferreira e tem potencial para fazer surgir um quadro de profunda turbulência.

Cabe ao Palmeiras, para passar de fase, ganhar por dois gols de vantagem. Uma vitória simples, por margem mínima, fará com que a disputa seja definida nos pênaltis, algo que o Palmeiras certamente não quer, dado o péssimo histórico recente da equipe da marca da cal. Como venceu o duelo de ida no Rio por 2 a 1, o Botafogo tem a prerrogativa de jogar pelo empate.

O jogo decisivo deve ser tão intensamente disputado como os últimos encontros entre as equipes, espelhando uma rivalidade que se criou em 2023 e foi potencializada fora de campo neste ano, com declarações controvérsias dos dois lados, acusações e troca de farpas entre os presidentes Leila Pereira e John Textor.

Obsessão para o Palmeiras, a Libertadores é torneio que o time sabe disputar, sobretudo sob o comando de Abel Ferreira. Nunca, porém, esteve tão perto de cair tão cedo. Com o português, a equipe nunca sucumbiu antes da semifinal. Foi campeã em 2020 e 2021 e em 2022 e 2023 foi eliminada nas semifinais.

A melhora de desempenho e o fim da série negativa, com vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no clássico do último domingo, além do apoio de seus torcedores no Allianz Parque são elementos que motivam o Palmeiras. "Tenho certeza de que isso (vitória no Choque-Rei) contamina todos. Estamos todos motivados para buscar um bom resultado e se Deus quiser conseguir a classificação", afirmou Estêvão, tão jovem quanto importante para o Palmeiras.

Ele voltou de lesão no último domingo e é o mais talentoso jogador do elenco palestrino, um dos poucos - senão o único - capaz de desequilibrar uma partida e decidi-la a favor do time alviverde. "Não tivemos um bom resultado no jogo da ida, mas agora estamos ao lado da nossa torcida no Allianz Parque, onde temos mais confiança. A torcida e o ambiente serão fundamentais e espero que possamos sair com um bom resultado", disse o terceiro atleta mais jovem a fazer gol na história palmeirense, com 16 anos, 11 meses e 17 dias, atrás apenas de Endrick e Heitor.

O Palmeiras jogou 47 partidas eliminatórias no Allianz Parque (seja jogo único ou de volta) desde a inauguração da arena, em outubro de 2014. Em 35 ocasiões, passou de fase ou ficou com o título. Em 12, foi eliminado ou terminou com o vice. Está invicto há 19 jogos como mandante na Libertadores, desde maio de 2021, com 12 vitórias e sete empates.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Rony), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).