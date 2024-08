Série B tem cinco jogos, com dois confrontos paulistas e Mirassol podendo voltar à liderança

Cinco partidas darão sequência, nesta quarta-feira, na 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, que iniciou a rodada na liderança, defende o posto, enquanto o América-MG quer seu lugar no G-4. Já o lanterna Guarani tem duelo difícil com o Santos para manter o bom momento em casa.

O Mirassol faz duelo paulista com o Botafogo em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Invicto há seis jogos e vindo de quatro vitórias seguidas, o Mirassol é o melhor mandante da competição com oito vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Com 38 pontos, terminará mais uma vez na liderança em caso de vitória. O Botafogo, por outro lado, há dois jogos sem vencer, tem 23 pontos em 16º, está ameaçado pela zona de rebaixamento.

Outro duelo paulista será entre Guarani e Santos no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O time campineiro venceu três dos últimos quatro jogos e ganhou esperança na luta contra o rebaixamento, embora siga na lanterna (20º) com 17 pontos. O Santos vem de derrota para o Avaí, por 1 a 0, mas segue na briga pela ponta com 37 pontos.

América-MG e Chapecoense também fazem confronto de opostos. Com 34 pontos, o time mineiro depende de si para terminar a rodada no G-4, enquanto a Chapecoense, com 19 na zona de rebaixamento, busca reabilitação após sete jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas.

Após duas rodadas, a diretoria demitiu o técnico Tcheco e acertou, nesta terça-feira, a volta de Gilmar dal Pozzo, ex-Avaí. Mas ele só vai estrear no domingo diante do CRB.

Na zona intermediária da tabela, Goiás e Ceará, ambos com 29 pontos, querem se aproximar do G-4. Os goianos recebem o Brusque, vice-lanterna com 19, e os cearenses visitam o CRB, com 24 pontos.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Guarani x Santos

Mirassol x Botafogo

América-MG x Chapecoense

20h

CRB x Ceará

21h

Goiás x Brusque