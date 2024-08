Fortaleza faz duelo decisivo com Rosario Central para avançar na Sul-Americana

Após empate na Argentina, o Fortaleza volta a campo para se manter vivo e avançar na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h, recebe o Rosario Central-ARG na Arena Castelão, na capital cearense, pelo jogo de volta das oitavas de final.

No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1. Marinho abriu o placar, mas Sández empatou. Quem vencer estará classificado, enquanto um novo empate leva a definição da vaga para os pênaltis. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians.

O Fortaleza está em excelente momento, há dez jogos invicto na temporada, sendo oito vitórias e dois empates. Com 45 pontos, está na vice-liderança do Brasileirão, mas é o time com mais chance de ser campeão, com 45,9%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Isso porque tem um jogo a menos do que o Botafogo, que lidera com 46.

O time cearense tenta repetir a campanha que fez na temporada passada na Sul-Americana. Chegou à final contra a LDU, do Equador, mas perdeu nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A LDU também entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Lanús-ARG. No primeiro jogo, os argentinos venceram por 2 a 1 no Equador. No mesmo horário, Independiente Medellín-COL e Palestino-CHI duelam na Colômbia após empate por 2 a 2 no jogo de ida.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Fortaleza x Rosario Central (ARG)

21h30

Lanús (ARG) x LDU (EQU)

Independiente Medellín (COL) x Palestino (CHI)