Atlético-MG repudia ato racista de jovem torcedor contra argentinos e promete punição exemplar

O Atlético-MG foi vítima de racismo na Argentina e prometia uma resposta exemplar no duelo com o San Lorenzo na volta das oitavas da Libertadores, nesta terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar do lindo mosaico coibindo as discriminações e as palavras de fim da intolerância, o clube acabou vendo seus próprios torcedores repetindo os atos e promete punição exemplar.

Antes de a bola rolar, faixas e até pichações na rua chamavam os argentinos de "racistas", acompanhados de palavrões impublicáveis. Após a classificação às quartas de final com vitória por 1 a 0, alguns atleticanos resolveram tirar sarro dos torcedores rivais e um garoto acabou imitando macaco em maneira de ironizar o que fizeram na Argentina.

O gesto foi flagrado pelo secretário geral do San Lorenzo, Pablo Garcia Largo, que o divulgou nas redes sociais para mostrar que os brasileiros também cometeu racismo e que não devem apenas fuçar cobrando punição na Conmebol a clubes argentinos.

Em nota oficial, o Atlético-MG prometeu identificar o torcedor e encaminhá-lo às autoridades. O garoto, caso seja sócio do clube, será banido e impedido de acompanhar as partidas na Arena MRV ou onde o time mandar suas partidas.

"O Galo é preto e branco! Não admitimos condutas racistas, muito menos dentro da nossa casa! A equipe de segurança da Arena MRV já trabalha junto à inteligência das polícias para identificar o torcedor que aparece fazendo gestos racistas no jogo de ontem, em direção à torcida adversária", informou o Atlético, explicando as medidas a serem tomadas.

"(Identificaremos) No sentido de aplicar todas as punições cabíveis, de acordo com o regulamento de uso do estádio e o regulamento do programa de sócio Galo Na Veia, caso faça parte do quadro, bem como o Código de Ética e Conduta do Clube. O Atlético afirma, ainda, que dará total colaboração às autoridades no caso."

O garoto aparece ao lado de outros jovens, que imitam choro e riem da queda do San Lorenzo. Mas ele não acompanha os companheiros e faz o tão reprovado gesto de macaco. "A Arena MRV é lugar de respeito e igualdade, a exemplo do belíssimo mosaico feito ontem pela Massa, com os dizeres 'NO TO RACISM'. Racismo é crime! Não basta não ser racista, é preciso ser Antirracista!"