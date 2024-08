Michael chega ao Rio para reforçar o Flamengo: 'Espero construir uma linda história'

De volta ao Flamengo, após quase três anos jogando no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Michael desembarcou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro e é aguardado nas próximas horas na Gávea para a assinatura de contrato e ser anunciado oficialmente como reforço da equipe para o segundo semestre.

Ainda no Aeroporto, enviou uma mensagem aos torcedores. "Estou muito feliz, apenas cansado pela viagem. Fui feliz aqui, na Arábia. Espero fazer o melhor para ajudar o Flamengo. Que a gente consiga construir uma linda história", afirmou ao canal "Flazoeiro".

Michael chega em uma boa hora ao Flamengo, que perdeu seus principais atacantes por lesão. Pedro e Gabigol devem voltar em setembro, já Éverton Cebolinha passou por procedimento cirúrgico e só retorna aos gramados no próximo ano.

Pelo Flamengo, Michael conquistou seis títulos, sendo o mais importante o Brasileirão de 2020. O atleta também foi vice-campeão da Libertadores de 2021, quando perdeu a decisão para o Palmeiras. Ele retorna com o aval do técnico Tite e após trabalhar com Jorge Jesus, ídolo da torcida rubro-negra.

Como o Flamengo ainda não regularizou a documentação, o atacante não poderá atuar diante do Bolívar, em duelo marcado para esta quinta-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

Já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo só perde a vaga se for derrotado por uma diferença de três ou mais gols. Em caso de vitória do Bolívar pelo mesmo placar, o classificado às quartas de final do torneio continental sairá nos pênaltis.