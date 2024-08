Mirassol perde invencibilidade em casa diante do Botafogo e deixa de assumir o topo da Série B

O Mirassol deixou escapar a chance de assumir a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro ao perder por 2 a 1 para o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 22ª rodada. Esta foi sua primeira derrota como mandante, sendo o último time a perder esta marca na competição.

Com 38 pontos, o Mirassol fica em terceiro lugar, atrás de Santos (38 e melhor saldo de gols - 18 a 7) e do líder Novorizontino (40). O Botafogo conseguiu sua terceira vitória como visitante e ganhou posições importantes na tabela, aparecendo agora com 26 pontos, no 14º lugar.

Os gols saíram no segundo tempo. O time da casa pulou na frente com Fernandinho, aos 14, mas levou o empate com Alexandre Jesus, aos 22, e depois sofreu a virada quando estava com um jogador a menos em campo devido a expulsão de Fernandinho.

O time da casa começou na pressão, rondando a área adversária. Apesar de ter mais do que 60% de posse de bola, não chegou em boas condições para finalizar. Tanto que desperdiçou chances com Chico Kim e Gabriel, ambas para fora.

O Botafogo assustou aos 30 minutos quando até marcou o gol, porém, anulado pelo VAR. Após rebote da defesa, a bola ficou com Lucas Dias, dentro da área. Ele ajeitou e completou para as redes. Mas alguns defensores pediram mão na bola, fato confirmado pelo VAR.

O lance deu ânimo ao visitante, que teve outra "chance de ouro" nos pés do zagueiro Lucas Dias, outra vez presente na grande área. Ele recebeu de lado, tirou o marcador com um drible e chutou à meia altura. A bola saiu do lado da trave esquerda de Alex Muralha, que estava batido na jogada.

No final, duas chances para o Mirassol. Aos 46, Dellatorre até balançou as redes após receber passe de Danielzinho, que estava impedido. Depois, aos 49, o atacante aproveitou o desvio de bola na defesa, ganhou em velocidade e na frente da área bateu cruzado. Mas para fora.

O técnico Mozart voltou para o segundo tempo com duas trocas no Mirassol. Entraram os atacantes Yury Castilho e Léo Gamalho nas vagas, respectivamente, do volante Neto Moura e do meia Chico Kim. Foram mudanças para colocar o time no ataque, tanto que logo apareceram as chances.

A primeira, aos 7 minutos, quando João Victor subiu bem de cabeça e João Carlos saltou para espalmar no alto. Na segunda, saiu o gol. Zeca cruzou em curva, a bola quicou e bateu no peito do zagueiro Matheus Costa e sobrou para Fernandinho. Ele bate de lado e no alto: 1 a 0, aos 14 minutos.

O gol foi a senha para o Botafogo tentar se arriscar no ataque, tanto que empatou aos 22 minutos. Após cobrança de lateral, a bola ficou quicando na área e acabou nos pés de Alexandre Jesus. Ele pegou de costas, mas virou rápido e bateu no alto, deixando tudo igual.

A partir dos 28, o Mirassol ficou com um jogador a menos por causa da expulsão de Fernandinho. Ele foi imprudente, levantou o pé e acertou a cabeça de Alexandre Jesus. Em princípio, recebeu o cartão amarelo, porém, advertido pelo VAR, o árbitro o expulsou.

O Mirassol se recompôs com a entrada do volante Rodrigo Andrade no lugar do artilheiro Dellatorre, abrindo mão de atacar. O Botafogo aproveitou bem o recuo e fez o gol da virada, aos 39 minutos. Bochecha fez o passe lateral para Douglas Baggio, que se livrou da marcação e bateu no alto: 2 a 1.

No fim de semana eles entram em campo pela 23ª rodada. O Mirassol enfrenta o Paysandu, em Belém, na próxima segunda-feira. O Botafogo atuará em Ribeirão Preto no domingo, às 16 horas, diante do Guarani, em outro duelo paulista e valendo "seis pontos", porque ambos lutam contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 2 BOTAFOGO

MIRASSOL - Alex Muralha; Alex Silva, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura (Léo Gamalho), Chico Kim (Yury Castilho), Gabriel e Danielzinho; Fernandinho e Dellatorre (Rodrigo Andrade). Técnico: Mozart

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Fábio Sanches e Matheus Costa; Emerson Ramon, João Costa (Sabit Abdulai), Matheus Barbosa (Gustavo Bochecha) e Jean Victor (Schappo); Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Fernandinho, aos 14, Alexandre Jesus, aos 22, e Douglas Baggio, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Moura, Danielzinho e Luiz Otávio (Mirassol); Lucas Dias, Douglas Baggio e Matheus Barbosa (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Fernandinho (Mirassol).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 58.290,00.

PÚBLICO - 2.885 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).