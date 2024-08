América-MG e Chapecoense empatam sem gols em resultado ruim para ambos na Série B

América-MG e Chapecoense empataram por 0 a 0 em partida realizada nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times até criaram boas oportunidades, mas os sistemas defensivos foram mais competentes e garantiram que o placar não fosse modificado. Os mineiros ainda tiveram um pênalti no primeiro tempo, mas Alê chutou e o goleiro Léo Vieira fez a defesa.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 35 pontos e ficou estacionado no quinto lugar, perdendo a oportunidade de entrar no G-4, zona de acesso, que agora tem Novorizontino (40), Santos (38), Mirassol (38) e Vila Nova (36). A Chapecoense está com 20 pontos, na 17ª posição, dividindo a zona do rebaixamento com Guarani, Brusque e Ituano.

Durante o primeiro tempo, o América-MG tentou mostrar porque está lutando na parte de cima da tabela. Dentro do campo de ataque, o time da casa pressionou a saída de bolas dos adversários e conseguiu fazer vários desarmes, mas teve dificuldades para converter o bom posicionamento em gol.

O grande lance do primeiro tempo teve o América-MG como protagonista. Aos 35 minutos, o volante Juninho foi derrubado dentro da área: pênalti. Na cobrança, Alê não conseguiu vencer o goleiro Léo Vieira, que fez uma grande defesa e garantiu a manutenção do empate no placar.

Se no primeiro tempo o América-MG foi melhor, a segunda etapa foi para a Chapecoense. O jogo ficou muito preso no meio, com poucas chances. Com uma boa postura, a Chapecoense cresceu ainda mais no final do jogo. Aos 41 minutos, Marcelinho aproveitou sobra em cobrança de escanteio e mandou uma bomba. O goleiro Elias apareceu mais uma vez para salvar os mineiros e manter o empate.

O América-MG volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Vila Nova, às 18h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). No mesmo dia e horário, a Chapecoense encara o CRB, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 CHAPECOENSE

AMÉRICA-MG - Elias; Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Felipe Amaral (Jonathas), Juninho (Moisés) e Alê; Elizari (Thauan), Davó (Adyson) e Fabinho (Vinícius). Técnico: Cauan de Almeida.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Auremir (Tarik), Foguinho e Neilton (Thomás); Marcelo Jr. (Maílton), Mário Sérgio (Perotti) e Marcinho (Ítalo). Técnico: (Celso Rodrigues)

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, Belo Horizonte (MG).