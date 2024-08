Continuar sonhando com a Glória Eterna

Bolívar e Flamengo decidem hoje uma das vagas para as quartas de final da Libertadores. No Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a bola rola às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, terá que lidar, principalmente, com dois fatores: os desfalques e a altitude. O segundo, aliás, deve ser o mais delicado, afinal, a cidade boliviana fica 3.600 metros acima do nível do mar.

Porém, jogar sem poder contar com Allan, Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol, Pedro, Viña e Wesley também não vai ser nada fácil. Tirando o volante, o camisa 99 e o lateral-direito, os outros eram titulares absolutos do time.

Com a vantagem que conseguiu no Maracanã, o time do técnico Tite pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga. Em caso de uma vitória do Bolívar por dois gols de diferença, a partida irá para os pênaltis.

Por isso, o Flamengo vai precisar ser inteligente para jogar com o regulamento debaixo do braço.

Assim, para buscar controlar a vantagem, o técnico Tite vai reforçar o meio-campo do Flamengo com Léo Ortiz, que jogará ao lado de Erick Pulgar, Gerson e De La Cruz. Por outro lado, Luiz Araújo e Carlinhos ficam no ataque.

O Bolívar vai buscar se aproveitar do fator casa e da altitude para tentar surpreender o Mengão e tirar a vantagem para garantir a vaga nas quartas de final da Libertadores.