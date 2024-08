Ceará vence o CRB, consegue a reabilitação e fica mais perto do G-4 da Série B

Depois de duas derrotas seguidas, o Ceará conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro e voltou a ficar perto da briga pelo G-4 - zona de acesso. Nesta quarta-feira, mesmo jogando fora de casa, venceu por 2 a 0 o CRB, em um duelo nordestino disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Aylon e Erick Pulga, um em cada tempo, fizeram os gols do jogo, que foi de poucas oportunidades.

O Ceará foi aos 32 pontos e assumiu a sexta colocação na tabela. O Vila Nova, primeiro time dentro do G-4, tem 36. Já o CRB vive um momento totalmente diferente. Isso porque, chegou ao sexto jogo sem vitória, sendo a quarta derrota seguida e aparece na 16ª colocação com 24 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar do primeiro tempo ter sido de poucas finalizações, o Ceará conseguiu ser superior e sair em vantagem. Aos 26 minutos, depois de um cruzamento na área, Erick Pulga pegou de primeira e acertou a trave. Mas, no rebote, bem posicionado, Aylon apareceu livre entre os zagueiros e empurrou para o fundo da rede.

Na volta para o segundo tempo, o CRB ficou perto de empatar em uma cobrança de falta de Gegê aos quatro minutos. Ele cobrou com categoria e mandou no ângulo, mas Richard conseguiu mandar para escanteio.

Do outro lado, em sua primeira descida após o intervalo, o Ceará conseguiu ampliar. Aos 12, Erick Pulga foi lançado em profundidade, invadiu a área e bateu na saída de Matheus Albino, que nada pôde fazer. Nos minutos finais, o CRB foi para cima e seguiu parando em boas defesas do goleiro Richard.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da 23ª rodada da Série B. No domingo, o CRB visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 18h30. E, na segunda-feira, o Ceará recebe o líder Novorizontino, na Arena Castelão, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 2 CEARÁ

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Gustavo Henrique e Willian Formiga (Ryan); Lucas Kallyel (Chay), Falcão (Rômulo) e Gegê (João Neto); Kleiton, Anselmo Ramon e Rafael Bilu (Labandeira). Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Jean Irmer), Richardson (Andrey) e Lucas Mugni (Lucas Rian); Erick Pulga (Talisson), Saulo Mineiro (Recalde) e Aylon. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Aylon, aos 26 minutos do primeiro tempo; Erick Pulga, aos 12 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Gegê (CRB).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).