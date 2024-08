Classificação gloriosa

O Botafogo sofreu até o último minuto, mas assegurou a vaga nas quartas de final da Libertadores ao empatar com o Palmeiras em 2 a 2, no Allianz Parque, ontem. Igor Jesus e Savarino abriram 2 a 0 para o Glorioso, e a vitória parecia certa. O Alviverde, porém, reagiu com gols de Flaco López e Rony na reta final de partida. Gustavo Gómez chegou a fazer o terceiro, o que forçaria os pênaltis, mas o VAR anulou por mão do zagueiro. O time paulista ainda acertou o travessão antes do apito final.

Na ida, o Glorioso derrotou o Alviverde por 2 a 1. Dessa forma, avançou com um triunfo de 4 a 3 no placar agregado.

Ontem, o Glorioso iniciou melhor e chegou a mandar uma bola no travessão, com Savarino, aos 5 minutos. O Porco pressionou no primeiro tempo, mas o Botafogo levou o 0 a 0 para o intervalo.

Já Luiz Henrique sentiu dores na panturrilha direita e foi substituído. Na etapa complementar, o Bota aproveitou a primeira chance, aos 11 minutos. Matheus Martins acionou Savarino, que tocou para Igor Jesus estufar as redes. Aos 18, o Alvinegro ampliou: Matheus Martins deu ótimo passe para Savarino, que ficou cara a cara com Weverton e anotou o segundo.

O Palmeiras reagiu no fim. Aos 41, Flaco López cabeceou firme para diminuir. Aos 44, Rony concluiu para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, Gustavo Gómez fez o terceiro do Alviverde, mas o VAR anulou por mão do zagueiro. Poucos depois, Gabriel Menino carimbou o travessão. E foi só. Botafogo passou.