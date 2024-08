Sport e Avaí buscam encostar no G-4 no encerramento da 22.ª rodada da Série B

Sport e Avaí tentam uma reaproximação ao G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro no encerramento da 22ª rodada. Eles enfrentam, respectivamente, nesta quinta-feira, Coritiba (Ilha do Retiro) e Paysandu (Ressacada), dois times que ainda não definiram se vão brigar por acesso ou contra o rebaixamento.

O Sport vinha em uma crescente, mas acabou sendo superado pelo Vila Nova por 2 a 0, em uma briga direta pelo G-4. O time pernambucano tem 32 pontos e precisa vencer para se aproximar novamente da zona de acesso à elite do futebol nacional.

Seu adversário, o Coritiba, tem 27 e ainda não definiu suas pretensões. O time paranaense está longe da zona de rebaixamento e vem de vitória sobre o Brusque por 1 a 0. A expectativa é arrancar nesta reta final para brigar pelo acesso.

No outro jogo da rodada, o Avaí vem motivado para o duelo, já que derrotou, na rodada passada, o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. O time catarinense tem 31 pontos e tenta alcançar o terceiro triunfo consecutivo para colar nos líderes.

O Paysandu, por outro lado, tenta quebrar uma série de cinco jogos sem vitória. O time paraense tem 25 pontos e vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo. Campeão paraense e da Copa Verde, o Papão ainda não deslanchou na Série B.

A 23ª rodada da Série B do Brasileiro já começa na sexta-feira com o duelo entre Ponte Preta e Operário, em Campinas.