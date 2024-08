Flamengo desafia desfalques e altitude para confirmar vaga diante do Bolívar na Libertadores

Desfalcado e na altitude de La Paz, o Flamengo vai em busca da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta, às 21h30, diante do Bolívar, no Estádio Hernando Siles. Para enfrentar as adversidades, o rubro-negro se apoia na vantagem de 2 a 0 conquistada no Maracanã. Ou seja, pode perder até por um gol de diferença.

A vantagem poderia ser menor, já que o segundo gol do Flamengo, de Léo Pereira, foi marcado no fim da partida. Com isso, o time carioca pode até perder por um gol de diferença que conseguirá avançar à próxima fase.

Na fase de grupos, em solo boliviano, o Flamengo perdeu por 2 a 1. O Bolívar, no entanto, saiu satisfeito com o placar no Rio de Janeiro e vai confiante na tentativa de reverter o resultado.

O Bolívar venceu todos os jogos com o Flamengo em La Paz (três vezes), mas nunca por uma diferença de três gols, que é necessária para classificar sem que a vaga seja decidida nos pênaltis.

O técnico Tite tem vários desfalques porque muitos jogadores estão entregues ao departamento médico. São eles: os laterais Wesley e Viña; o meia Arrascaeta; e os atacantes Pedro, Gabigol e Éverton Cebolinha.

Desfalques na goleada sofrida frente ao Botafogo por 4 a 1, o volante De la Cruz e o atacante Luiz Araújo estão de volta. Bruno Henrique deve começar a partida entre os reservas, porque Carlinhos treinou entre os titulares como camisa 9, como uma referência no ataque.

A ausência mais sentida, neste momento, será do uruguaio Arrascaeta, considerado o 'cérebro' do time carioca. Tite já sinalizou que vai aproveitar para reforçar a o sistema de marcação, com a presença de quatro jogadores no meio-campo. O zagueiro Léo Ortiz volta a atuar como volante ao lado de Erick Pulgar, dando suporte para De La Cruz e Gerson.

"A mentalidade dos atletas é fundamental, o futebol se joga, antes de tudo, com a cabeça. Estamos em uma sequência forte de jogos, com muitos desfalques, mas temos um resultado a nosso favor e a experiência de nossos atletas em situações como essas", afirmou o técnico Tite.

Para atenuar os efeitos da altitude de 3.640 metros da capital da Bolívia, a comissão técnica armou uma logística diferente. Só vai chegar em La Paz duas horas antes do jogo. A delegação embarcou no final da tarde de quarta-feira para Santa Cruz de La Sierra, que fica ao nível do mar.

Nesta cidade vai permanecer até 17h30 (de Brasília) na quinta-feira, indo depois para a capital, onde chegará uma hora e meia antes do jogo. Os fisiologistas atestam que a altitude interfere no rendimento dos jogadores a partir da quarta ou quinta hora.

Do outro lado, o Bolívar deve repetir a escalação do jogo de ida. A principal dúvida é o volante Justiniano, que vem reclamando de dores musculares. Caso não entre em campo, será substituído por Ervin Vaca.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, e sabemos do que são capazes, já os enfrentamos na fase inicial. Somos fortes em casa e temos a ambição necessária para passar às quartas de final", disse o técnico Flávio Robatto.

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X FLAMENGO

BOLÍVAR - Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Oviedo e Fábio Gomes. Técnico: Flávio Robatto.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Yael Falcón Pérez (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).