Cruzeiro e Athletico-PR encaram argentinos para avançar na Copa Sul-Americana

Os três últimos classificados às quartas de final da Copa Sul-Americana serão definidos nesta quinta-feira, incluindo jogos de dois brasileiros. O Cruzeiro precisa reverter a vantagem do Boca Juniors, enquanto o Athletico-PR defende sua vitória contra o também argentino Belgrano.

Como em todas as competições da Conmebol, o gol fora de casa não é mais usado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai direto para os pênaltis.

Depois de perder por 1 a 0 no La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Para avançar no tempo normal, é necessário uma vitória por dois gols de diferença. Se ganhar por um gol vai decidir a vaga nos pênaltis, enquanto o time argentino joga pelo empate. Quem passar deste confronto, encara Sportivo Ameliano-PAR ou Libertad-PAR, que jogam às 19h. No primeiro jogo, eles empataram por 1 a 1.

O Athletico atuará diante do Belgrano fora de casa, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, às 19h. Entretanto, o time paranaense venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e precisa de um empate para avançar às quartas de final. O classificado pega o Racing-ARG, que venceu o Huachipato-CHI por 2 a 0 e 6 a 1, somando 8 a 1 no placar agregado.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Belgrano-ARG x Athletico-PR

Sportivo Ameliano-PAR x Libertad-PAR

21h30

Cruzeiro x Boca Juniors-ARG