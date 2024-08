Patrick de Paula, do Botafogo, viaja para acertar com o Criciúma por empréstimo

O Criciúma encaminhou a contratação por empréstimo do volante Patrick de Paula, do Botafogo. O jogador de 24 anos já está na cidade catarinense e deve ser anunciado nos próximos dias para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Patrick tem contrato com o Botafogo até 2026 e, como jogou apenas quatro partidas no Brasileirão, está livre para defender outro time nesta edição.

Contando 2023 e 2024, ele tem apenas 15 jogos no Botafogo. Na temporada passada, sofreu grave lesão no joelho e ficou no departamento médico por um ano. Seu último jogo foi em 29 de junho, quando entrou nos minutos finais no empate com o Vasco por 1 a 1.

O Criciúma vem se movimentando bem na janela de transferências. Recentemente, confirmou as chegadas do lateral-direito Dudu e dos atacantes Pedro Rocha, Serginho e Wérik Popó. Dudu e Pedro já foram apresentados. Outro reforço bem próximo de ser oficializado é o atacante Jhonata Robert, que já vem treinando com o elenco.

Após o empate com o Vasco por 2 a 2, o Criciúma chegou a 25 pontos, em 14º lugar, apesar de ter dois jogos a menos, contra Grêmio (5ª rodada) e Red Bull Bragantino (19ª rodada). O time catarinense volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o próprio Grêmio, no Heriberto Hulse, mas pela 24ª rodada.