Mengão contrata joia paraguaia

O Flamengo segue buscando reforços, mas não apenas para o profissional. O Rubro-Negro acertou a contratação do meia Jorge Mora para a categoria de base. O meia, de 18 anos, possui passagens pela seleção de base do Paraguai e estava atuando pelo time profissional do Sol de America.

Jorge Mora assinou contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais dois anos e meio. O Flamengo pagou R$ 1,7 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. O atleta chega para reforçar a base, mas a aparição no profissional num futuro próximo não está descartada, dependendo do desenvolvimento.

Gonzalo Plata

O Flamengo tem conversas adiantadas pela contratação do atacante Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar. Na última temporada, o equatoriano marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 jogos. A informação é do GE.

Gonzalo tem 23 anos, é canhoto e atua pela ponta direita. Cria da base do Independiente del Valle (EQU), o jogador também soma passagens por Sporting (POR) e Valladolid (ESP).