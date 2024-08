Buscando um lateral-esquerdo

Na disputa de duas competições simultâneas, o Fluminense segue em busca de um lateral-esquerdo para reforçar o setor defensivo no restante da temporada. Assim, o nome da vez é o de Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Quem confirmou foi o presidente do clube, Mário Bittencourt, em entrevista ao canal da Flashscore Brasil.

"É um jogador do nosso interesse. Enviamos uma carta ao clube colombiano dizendo que temos interesse nele e estamos esperando uma resposta se tem interesse em negociá-lo. Até agora não recebemos essa resposta", disse Mário.