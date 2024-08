Visando o futuro com o pé no presente

Curtindo o retorno ao futebol brasileiro, Luiz Henrique quer buscar uma nova chance no futebol europeu no futuro. Existe a possibilidade de, ao fim da temporada, ele se transferir para o Lyon, clube francês que também pertence ao empresário norte-americano John Texor. Mas por enquanto, o jovem pensa apenas em deixar o nome marcado na história do Botafogo.

"Eu tenho o sonho, sim, de voltar para o futebol europeu, mas eu posso fazer minha vida também no Brasil. Por isso eu não penso muito nisso agora. Quero fazer minha carreira no Botafogo, trazer títulos, porque o clube merece muito", completou Luiz Henrique.