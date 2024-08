Palmeiras faz primeira de 15 finais no Brasileirão para 'salvar' ano após queda na Libertadores

Daqui até o fim da temporada, o Palmeiras terá '15 finais' pelo Campeonato Brasileiro. Para salvar o ano da equipe. Sem nenhuma outra competição para disputar após quedas na Libertadores e Copa do Brasil, o elenco de Abel Ferreira concentra todos os seus esforços para a reta final do Brasileirão. Neste sábado, a primeira decisão, contra o Cuiabá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 18h30 (de Brasília).

O time ainda precisa se recuperar da eliminação diante do Botafogo, com requintes de crueldade, na Libertadores. Depois de ficar dois gols atrás no placar, o Palmeiras conseguiu o empate nos minutos finais do confronto; Gustavo Gómez chegou a marcar o terceiro, que levaria a decisão das oitavas de final para os pênaltis, mas foi anulado após checagem do VAR.

Ainda no Allianz Parque, o elenco palmeirense tentou virar a chave na temporada. Apoiado pelos torcedores, que aplaudiram a equipe após o apito final, a ideia é repetir 2023, quando a equipe conquistou o Brasileirão com arrancada nas últimas rodadas.

"Temos mais um campeonato ainda, que é o Brasileiro. Sabemos a importância e o peso que essa competição tem aqui no Brasil e faremos de tudo para conquistá-lo, assim como no ano passado, principalmente pela grandeza que seria conseguir o tricampeonato", afirmou Raphael Veiga. O último clube a conquistar o Brasileirão três vezes seguidas foi o São Paulo, entre 2006 e 2008.

A seu favor, o Palmeiras tem o calendário. A cinco pontos do Botafogo, líder do Brasileirão, o Palmeiras é o único time do G-6 que está em uma única frente nesta reta final de temporada. Flamengo, em quarto, disputa tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, por exemplo.

Convocado nesta sexta-feira para defender a seleção brasileira, Estêvão é uma das esperanças para o Palmeiras reverter a série negativa. Dos últimos nove jogos, o Palmeiras venceu apenas dois, sendo que contra o Flamengo (1 a 0, pela Copa do Brasil) o triunfo não salvou a equipe da eliminação.

"Caímos de forma digna contra o Flamengo com todas as vicissitudes que tiveram no jogo e caímos contra o Botafogo de cabeça erguida", afirmou Abel Ferreira. "Agora vamos lutar até o fim pelo último objetivo que nos resta." Ele também citou "problemas emocionais" da equipe.

Das competições que disputou neste ano, o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista, no início da temporada. Na Supercopa Rei, ficou com o vice-campeonato diante do São Paulo, além das já citadas eliminações nas oitavas da Copa do Brasil e Libertadores.

O Palmeiras tentará virar a chave no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, casa do Guarani. O Allianz Parque recebe o show da banda Natiruts, também neste sábado. "Estamos felizes em ver o Brinco de Ouro sendo uma preferência para outros clubes. É um reflexo do esforço e investimento que fizemos em nosso estádio. Nós revitalizamos o gramado, as arquibancadas, e hoje vemos todo este trabalho sendo valorizado", disse André Marconatto, presidente do Guarani, dono do estádio.

TABU

A única vez que o Cuiabá venceu o Palmeiras foi em 2021, no Allianz Parque, e no primeiro confronto entre as equipes. Desde então, foram seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Décimo nono colocado, o time do Mato Grosso tenta se recuperar na tabela e, de quebra, quebrar o tabu diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CUIABÁ

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Felipe Anderson. Treinador: Abel Ferreira.

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga; Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).