Goiás enfrenta o ameaçado Ituano para encostar no G-4 da Série B

Considerado um dos favoritos ao acesso antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás tenta se aproximar do G-4 - zona de acesso - contra o desesperado Ituano neste sábado, às 17h, no Estádio Novelli Júnior. Mais cedo, às 16h, o Santos entra em campo para enfrentar o Amazonas na Vila Belmiro.

Para voltar a brigar pelo G-4, o Goiás precisa melhorar o seu aproveitamento como visitante. O time esmeraldino fez apenas nove pontos como visitante. Em 11 jogos, foram duas vitórias, três empates e seis derrotas. O aproveitamento precisa subir caso queira conquistar uma vaga na elite do futebol nacional.

O Goiás ocupa o sétimo lugar, com 32 pontos, quatro atrás do Vila Nova, quarto colocado. Na última rodada, goleou o Brusque por 4 a 1, outro adversário que luta desesperadamente contra o rebaixamento.

O Ituano ensaiou uma reação, mas vem de derrota para o Novorizontino por 1 a 0 e aparece apenas na 18ª posição, com 19 pontos. O CRB, primeiro fora da zona de rebaixamento, soma 24. O time paulista tem apenas 45,5% de aproveitamento jogando em casa, a 15ª campanha entre os times da Série B. Um triunfo, no entanto, é importantíssimo para ganhar um fôlego contra a degola.

Sem vencer há dois jogos, o Santos enfrenta o Amazonas na Vila Belmiro, visando a liderança da Série B. O time paulista vem de um empate por 1 a 1 com o Guarani e soma 38 pontos, dois a menos do que o líder Novorizontino. No último jogo em casa, os santistas perderam por 1 a 0 para o Avaí.

O desafio do Santos é confirmar o fator casa e voltar a vencer no torneio, diante de uma equipe que vem motivada após derrotar a Ponte Preta por 2 a 1. O Amazonas é o décimo colocado, com 30, e tem como principal objetivo permanecer na divisão na próxima temporada.

A rodada continua no domingo com mais três jogos, com duelos interessantes pelo G-4 e contra o rebaixamento. O Guarani desafia o Botafogo-SP, enquanto a Chapecoense mede forças com o CRB. Já o Vila Nova encara o América-MG, em Goiânia.

Confira os jogos da 23ª rodada:

SÁBADO

16h

Santos x Amazonas

17h

Ituano x Goiás

DOMINGO

16h

Botafogo x Guarani

18h30

Vila Nova x América-MG

Chapecoense x CRB

SEGUNDA

19h

Paysandu x Mirassol

Ceará x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Brusque x Sport

21h30

Coritiba x Avaí