Atlético-MG tenta aumentar jejum do Fluminense no Brasieirão em prévia de duelo na Libertadores

Atlético-MG e Fluminense fazem uma prévia do confronto das quartas de final da Copa Libertadores neste sábado, às 21h, quando se enfrentam no Mineirão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a realidade é outra. O time mineiro ainda tenta se encontrar para brigar por G-6, enquanto que o rival busca sair da zona de rebaixamento.

O principal objetivo deles é a Libertadores, que terá ainda datas e horários confirmados para as quartas de finais, entre as semanas de 18 e 25 de setembro. O primeiro jogo será disputado no Maracanã e o segundo na Arena MRV.

No Brasileirão, o Atlético-MG não vence há três jogos e vem de um empate com o Cuiabá por 1 a 1, resultado que lhe deixou na oitava posição, com 30 pontos. Nesta ocasião, usou um time misto.

O Fluminense vem de dois tropeços, o último frente ao Corinthians: empate sem gols no Maracanã. O time carioca é o 18º colocado, com 21 pontos, um atrás do Vitória, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O time melhorou de produção, porém, ainda está na zona de rebaixamento.

O Atlético leva vantagem no retrospecto frente ao Fluminense e não perde em casa para o rival desde 2017, quando levou 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. No total, eles já se enfrentaram em 80 oportunidades, com 34 vitórias para os mineiros, 21 derrotas e 25 empates.

O jogo será disputado no Mineirão por causa das condições do gramado da MRV Arena, em uma tentativa de recuperar o piso para os próximos compromissos do time, principalmente nos confrontos pela Libertadores.

Com o desgaste pela sequência de jogos, o técnico Gabriel Milito deve continuar rodando o elenco para dar uma folga aos jogadores mais desgastados. O atacante Hulk, que voltou aos treinos após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, vai seguir de fora. O artilheiro deve seguir fazendo fortalecimento muscular antes de ir a campo.

O zagueiro Battaglia e os meias Gustavo Scarpa e Bernard são outros nomes que devem ser poupados, enquanto o atacante Paulinho teve a pena diminuída em um recurso no STJD por incidentes contra o Palmeiras e está liberado. O treinador não tem nenhum desfalque por suspensão, mas todos estão preocupados com a sequência de jogos.

"O calendário, às vezes, judia um pouco. Muito se fala sobre isso. É complicado, mas temos que fazer o que podemos. É comer bem, dormir bem e se alimentar bem. O futebol não tem espaço para o amadorismo. O atleta tem que estar preparado. É importante ter um grupo qualificado também. É impossível o mesmo time jogar todos os jogos da temporada. Tem que ter o rodízio, se não acaba tendo muitas lesões. É virar a chave", disse Bernard.

O Fluminense, por sua vez, deve entrar em campo com força máxima por causa da situação do time na tabela. O atacante Keno está recuperado de dores na lombar e pode ser relacionado. Mas existem muitas baixas por lesões e até por suspensão.

Três jogadores continuam no departamento médico: o zagueiro Ignácio, o lateral Diogo Barbosa e o meia Renato Augusto. Marcelo e Cano estão em transição e não devem atuar. Já Samuel Xavier está suspenso pelo acúmulo de cartões. Guga entrará no seu lugar.

O técnico Mano Menezes mantém o estilo de enaltecer o que está dando certo em seu trabalho. "Já somos a sétima melhor campanha do returno e as pessoas esquecem.'Ah não está bem...', como não está bem? Nos últimos seis, sete jogos, ganhamos cinco. Está demorando um pouco para sair dos últimos quatro lugares porque a gente estava atoladinho lá, então demora um pouco. Precisamos continuar com esse aproveitamento", disse Mano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia (Bruno Fuchs), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Fausto Vera), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Alisson); Bernard (Zaracho), Paulinho e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Esquerdinha; André, Martinelli, John Arias, Paulo Henrique Ganso e Serna (Lima); Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues De Souza (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).