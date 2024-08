Empolgados, Atlético-GO e Juventude abrem a 24ª rodada do Brasileirão

Após subirem de divisão em 2023, Atlético-GO e Juventude têm o mesmo objetivo na Série A do Campeonato Brasileiro: a permanência. Vindos de vitórias, a dupla abre a 24ª rodada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), neste sábado às 16h.

Em situação delicada, o time goiano é o lanterna da competição, com apenas 15 pontos, mas vem do seu primeiro triunfo como mandante, diante do Internacional, por 1 a 0, na última rodada e sonha com a reabilitação.

O Juventude está mais tranquilo em relação à sua permanência. Vivo na Copa do Brasil, o time gaúcho é o 11º colocado, com 28 pontos, a seis de distância do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, com 22. Sem perder há três jogos, o Juventude vem da primeira vitória como visitante, ao vencer o Athletico-PR na Ligga Arena, por 2 a 0.

O técnico Umberto Louzer terá pelo menos quatro desfalques. Sem o lateral-direito Maguinho, suspenso, Bruno Tubarão, recuperado de lesão, e Rafael Haller brigam pela vaga. Por outro lado, na lateral esquerda Guilherme Romão volta de suspensão e assume a posição.

Na partida contra o Internacional, com 30 minutos de jogo, o treinador perdeu o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Derek, ambos por lesão. Luiz Felipe assume a vaga na defesa, enquanto Hurtado entra no ataque.

"Com a vitória sobre o Internacional, acredito que a confiança cresce entre nós jogadores e entre os torcedores. Tomara que isso nos ajude a construir um Atlético-GO melhor. Temos 15 finais pela frente para salvar e manter o clube na divisão" disse o atacante Campbell, que confia na reação da equipe.

Do lado do Juventude, o técnico Jair Ventura também fará mudanças forçadas. Suspenso, o volante Jadson está fora do duelo em Goiânia. Recém contratado da Ponte Preta, Dudu Vieira deve ser acionado, uma vez que Mandaca e Thiaguinho estão entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o treinador terá a volta do atacante Lucas Barbosa, que cumpriu suspensão diante do Athletico. Seu substituto, Marcelinho foi bem na última partida e disputa a vaga com Erick Farias entre os 11 titulares.

"Nosso primeiro objetivo é mesmo a manutenção. Vamos fazer jogo a jogo, buscar a pontuação necessária para a permanência e, caso isso acontecer, daí pensamos em voos maiores. O campeonato é muito difícil e precisamos ter humildade" disse Jair Ventura, que não se ilude com a distância do Z-4. Ele também conhece bem o elenco adversário, afinal, dirigiu o Atlético-GO no início da competição.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X JUVENTUDE

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Janderson, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias (Marcelinho) e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).