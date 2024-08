Norris exalta carro ao cravar a pole do GP da Holanda; Piastri espera por dobradinha da McLaren

Lando Norris mostrou mais uma vez que pode colocar uma pressão sobre Max Verstappen na briga pelo título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O piloto da McLaren cravou a pole no Grande Prêmio da Holanda e comemorou muito a evolução da escuderia, que apresentou algumas atualizações visando a corrida deste domingo.

"O carro estava incrível com as atualizações, tudo funcionando muito bem. Estou animado para amanhã (domingo) e tenho certeza que será difícil. Ele (Verstappen) vai lutar muito, especialmente por estar correndo em casa. Eu dei algumas boas voltas, especialmente a do final, que é sempre a mais importante. Um ótimo trabalho da equipe e estou feliz com o dia de hoje", afirmou.

Norris falou também sobre as questões climáticas que vem sendo um obstáculo a mais para os pilotos por causa dos fortes ventos. "Não é fácil, mas eu me senti confortável lá fora, o carro estava incrível. Temos algumas atualizações no carro pela primeira vez em um tempo e tudo está funcionando muito bem, então um grande obrigado à equipe também", completou.

Ao lado de Norris na primeira fila estará Verstappen, que cravou o segundo melhor tempo do dia. Logo atrás vem Oscar Piastri, que lamentou não ter conseguido se colocar em uma melhor posição na classificação.

"Eu simplesmente não fiz um trabalho bom o suficiente, na verdade. É um pouco decepcionante não estar um pouco mais alto, mas temos uma corrida para fazer. Espero que possamos terminar amanhã com os dois carros nas primeiras posições", afirmou Piastri.

Após fazer sua terceira pole na temporada, Norris terá a missão de sustentar a posição, o que não tem conseguido durante a temporada. Já Piastri promete ser agressivo para tentar ultrapassar Verstappen logo na primeira volta.

"Espero que possamos ter um bom dia amanhã, começar bem e tentar compensar alguns lugares, se eu puder. Algumas coisas boas nos esperam amanhã", concluiu o australiano.

A largada do GP da Holanda está marcada para este domingo, às 10h, pelo horário de Brasília, no circuito de Park Zandvoort.