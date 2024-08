O Barcelona sofreu, mas confirmou o favoritismo ao derrotar o Athletic Bilbao por 2 a 1, neste sábado, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do time catalão foram marcados por Lewandowski e Lamine Yamal. Sancet descontou.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos seis pontos, com 100% de aproveitamento, assim como o Celta Vigo, que derrotou o Valencia, na sexta-feira, por 3 a 1. O Bilbao, por sua vez, continua sem vencer, com apenas um ponto.

Um dos destaques da partida foi o atacante Raphinha, que teve ótima participação ofensiva e ainda ajudou na defesa. Faltou o gol para o brasileiro coroar a atuação.

O Barcelona criou mais oportunidades, principalmente pela direita, com as participações de Raphinha e, principalmente, Lamine Yamal. E foi o jovem camisa 19 que abriu o placar, aos 23 minutos, em um chute da entrada da área. A bola desviou em Lekue antes de parar no fundo das redes.

Após sofrer o gol, o Bilbao resolveu atacar e criou boas chances. Nico Williams apareceu bem pela esquerda e cruzou. A bola atravessou a área, mas ninguém apareceu para empurrar. O Barcelona respondeu em um arremate de Lewandowski, que parou na trave.

No fim, o Bilbao ainda conseguiu arrancar o empate com uma cobrança de pênalti de Sancet. Raphinha ainda tentou recolocar o Barcelona à frente do placar, mas o time visitante se postou totalmente na defesa e conseguiu levar a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, Lewandowski novamente acertou a trave. O atacante recebeu de Raphinha e cabeceou na trave. Sancet também teve boa oportunidade ao tentar por cobertura, mas Ter Stegen salvou o Barcelona de levar a virada.

O jogo ficou franco, com ambas as equipes criando boas jogadas. O Barcelona acabou sendo mais eficaz e fez o gol da vitória aos 29. Pedri recebeu de Raphinha e cruzou rasteiro. Padilla espalmou, mas Lewandowski pegou o rebote e fez 2 a 1.

Ainda neste sábado, o Osasuna conquistou a primeira vitória ao derrotar o Mallorca por 1 a 0, no estádio Reyno de Navarra. Ruben Garcia fez o único gol da partida.